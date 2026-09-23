Hải Phòng: Bổ sung 3 khoản thu dịch vụ giáo dục, tăng mức thu bán trú

So với Nghị quyết số 58/2025/NQ-HĐND ngày 11/12/2025 của HĐND TP Hải Phòng, quyết định 77 bổ sung 3 khoản thu, tăng mức thu tối đa dịch vụ hỗ trợ chăm sóc bán trú và mở rộng phạm vi dịch vụ trông giữ xe; các khoản thu còn lại giữ nguyên.

Cụ thể, mức thu tối đa dịch vụ hỗ trợ hoạt động chăm sóc bán trú tăng từ 150.000 đồng lên 300.000 đồng/học sinh (trẻ)/tháng, áp dụng tại mầm non, tiểu học và THCS. Khoản thu này hỗ trợ người nấu ăn, phục vụ chăm ăn, trông trưa, quản lý và vệ sinh bán trú.

Lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại trường THPT Ngô Quyền. Ảnh minh hoạ.

Ba khoản thu được bổ sung gồm: dịch vụ vệ sinh trường, lớp, nhà vệ sinh, tối đa 30.000 đồng/học sinh (trẻ)/tháng ở cả 4 cấp học; dịch vụ thư viện cung cấp tiện ích ngoài tiêu chuẩn cơ bản, tối đa 24.000 đồng/học sinh/tháng ở tiểu học, THCS và THPT; dịch vụ hoạt động ngoài giờ chính khóa do cơ sở giáo dục trực tiếp thực hiện, tối đa 15.000 đồng/học sinh (trẻ)/giờ.

Hoạt động ngoài giờ chính khóa có thể gồm giáo dục văn hóa, nghệ thuật, thể thao; tăng cường ngoại ngữ, tin học; STEM/STEAM, công nghệ, học tập số, AI, hướng nghiệp và các nội dung giáo dục khác. Các hoạt động này không thuộc chương trình môn học do Bộ GD&ĐT ban hành và không quá 2 tiết/tuần.

Đối với dịch vụ trông giữ xe, Quyết định 77 mở rộng từ xe đạp điện sang xe máy điện và xe máy theo quy định về độ tuổi sử dụng. Mức thu tối đa giữ nguyên 50.000 đồng/xe/tháng, áp dụng tại tiểu học, THCS và THPT.

Hoạt động ngoài giờ chính khóa có thể gồm giáo dục văn hóa, nghệ thuật, thể thao; tăng cường ngoại ngữ, tin học; STEM/STEAM, công nghệ, học tập số, AI... Ảnh minh hoạ.

Các mức thu khác được giữ nguyên, như: bữa sáng mầm non tối đa 15.000 đồng/ngày; bữa ăn bán trú tối đa 30.000 đồng/ngày ở mầm non và 35.000 đồng/ngày ở tiểu học, THCS; phụ phí bán trú tối đa 65.000 đồng/học sinh (trẻ)/tháng. Dịch vụ nước uống tối đa 10.000 đồng/học sinh (trẻ)/tháng; trông giữ xe đạp tối đa 30.000 đồng/xe/tháng; sử dụng điều hòa tối đa 40.000 đồng/học sinh (trẻ)/tháng.

Quyết định cũng quy định các khoản thu chỉ là mức tối đa. Cơ sở giáo dục căn cứ điều kiện thực tế, nhu cầu của người học và cha mẹ học sinh để xác định mức thu cụ thể, không vượt quy định.

Việc tổ chức dịch vụ phải bảo đảm tự nguyện, dân chủ, công khai, minh bạch và có sự thỏa thuận bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ. Những dịch vụ đã được ngân sách nhà nước hoặc nguồn kinh phí hợp pháp khác bảo đảm thì không được thu trùng.

Cuối năm học, phần kinh phí chưa sử dụng hết phải hoàn trả cho cha mẹ học sinh hoặc chuyển sang năm học sau khi có sự đồng ý bằng văn bản.