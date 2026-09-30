Hải Phòng bổ sung 27 dự án phải thu hồi đất với tổng diện tích 572,95ha

Theo đó, HĐND thành phố thông qua bổ sung Danh mục 27 dự án, công trình phải thu hồi đất trên địa bàn thành phố theo quy định tại Điều 79 Luật Đất đai với tổng diện tích thu hồi 572,95ha đất.

Trong đó có một số dự án lớn như Dự án xây dựng hạ tầng tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, đoạn qua địa bàn thành phố Hải Phòng; dự án di dời, hoàn trả nghĩa trang, trường học và các công trình khác phục vụ giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh tại các xã, phường: Trần Phú, Hợp Tiến, Lê Đại Hành, Bắc An Phụ, Nhị Chiểu.

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Thu hồi 11,8ha đất tại xã Nguyễn Bỉnh Khiêm để thực hiện Dự án tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt đền thờ Trình Quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm; thu hồi 29ha đất phường Bạch Đằng làm Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy đốt chất thải phát điện tại phường Bạch Đằng.

Thu hồi 2,7ha đất tại phường An Phong để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư Hoàng Lâu (phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc kết nối Đông - Tây thành phố Hải Phòng (nối quốc lộ 10 với vành đai 1 thành phố Hải Dương cũ).

HĐND thành phố cũng thông qua điều chỉnh quy mô, địa điểm đối với 6 dự án, công trình trên địa bàn thành phố thuộc trường hợp thu hồi đất theo quy định tại Điều 79 Luật Đất đai.

HĐND thành phố giao UBND thành phố chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thực hiện thu hồi đất khi đã bảo đảm đầy đủ thủ tục, quy trình và đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, UBND thành phố trình HĐND thành phố bổ sung danh mục 28 dự án, công trình phải thu hồi đất trên địa bàn thành phố với tổng diện tích thu hồi là 573ha đất.

Trên cơ sở ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiếp thu, giải trình, thống nhất đưa ra khỏi danh mục thu hồi đất trình Kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố đối với dự án cải tạo nâng cấp đường 403 và đoạn từ đường 403 đến phà Dương Áo, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng (cũ), do dự án đã được HĐND thành phố Hải Phòng thông qua việc thu hồi đất tại Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 17.6.2025.