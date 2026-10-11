Hải Phòng bổ sung 2.000 tỷ đồng vốn điều lệ quỹ phát triển đất

Dự án đường nối quốc lộ 5 - quốc lộ 10 đoạn qua địa phận phường Kiến An đang được khẩn trương triển khai. Ảnh: NK

HĐND TP. Hải Phòng đã thông qua Nghị quyết số 40/NQ-HĐND (ngày 25/9/2026) quyết định mức vốn điều lệ của Quỹ phát triển đất thành phố Hải Phòng là hơn 3.724 tỷ đồng, trong đó, vốn điều lệ bổ sung cấp cho là 2.000 tỷ đồng.

Trước khi điều chỉnh, vốn điều lệ của Quỹ hơn 1.724 tỷ đồng. Trong năm 2026, UBND TP Hải Phòng đã phê duyệt Kế hoạch ứng vốn đợt 1 từ Quỹ với tổng mức hơn 1.457 tỷ đồng cho 17 đơn vị với 42 dự án.

Tuy nhiên, đến thời điểm rà soát, Quỹ mới thực hiện ứng vốn cho 2 đơn vị với tổng số hơn 88,8 tỷ đồng, gồm UBND xã Bắc Thanh Miện hơn 87 tỷ đồng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Thạch Khôi hơn 1,4 tỷ đồng.

Như vậy, trong tổng số hơn 1.457,9 tỷ đồng theo kế hoạch ứng vốn đợt 1, còn hơn 1.369 tỷ đồng chưa được ứng cho các đơn vị. Quỹ tiếp tục hướng dẫn, tiếp nhận và thẩm định hồ sơ để thực hiện ứng vốn theo quy định, bảo đảm tiến độ kế hoạch đã được phê duyệt.

Cùng với phần vốn còn lại của đợt 1, nhu cầu ứng vốn đợt 2 trong năm 2026 được xác định là hơn 2.116 tỷ đồng, đưa tổng nhu cầu ứng vốn từ Quỹ Phát triển đất lên hơn 3.573 tỷ đồng.

Trong khi đó, sau khi tính toán số vốn đã ứng, số vốn còn phải ứng đợt 1, các khoản vốn đã ứng từ những năm trước và nguồn dự kiến hoàn ứng trong năm, khả năng đáp ứng nhu cầu ứng vốn của Quỹ tại thời điểm rà soát chỉ còn hơn 78 tỷ đồng.

Từ nhu cầu trên, UBND TP. Hải Phòng xác định Quỹ cần được bổ sung nguồn vốn điều lệ. HĐND thành phố đã quyết định bổ sung 2.000 tỷ đồng, nâng tổng vốn điều lệ của Quỹ lên hơn 3.724 tỷ đồng.

Theo đề xuất của UBND TP. Hải Phòng, nguồn bố trí bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Phát triển đất là nguồn vốn đầu tư công của ngân sách thành phố, được bố trí từ nguồn tăng thu và dự toán chi còn lại của ngân sách cấp thành phố.

Đối với nhu cầu ứng vốn đợt 2, có 10 tổ chức, đơn vị đăng ký tổng nhu cầu hơn 1.588 tỷ đồng để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo lập, phát triển quỹ đất và tạo quỹ đất tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho 19 dự án.

Trong đó, có 6 dự án ứng vốn bồi thường giải phóng mặt bằng, nguồn hoàn trả từ vốn đầu tư công, 13 dự án tạo lập quỹ đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, với nguồn hoàn trả từ tiền thu đấu giá quyền sử dụng đất.

Ngoài số vốn đăng ký, Quỹ dự kiến phát sinh thêm hơn 527 tỷ đồng trong 5 tháng cuối năm 2026.