Hải Phòng bổ nhiệm tân Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy cùng loạt cán bộ

Chiều 4/11, Thường trực Thành ủy Hải Phòng triệu tập Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về công tác cán bộ.

Theo đó, phân công, điều động, chỉ định ông Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Đông Hải nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Sỹ Hiệp trao Quyết định cho ông Nguyễn Quang Phúc.

Ông Hoàng Quốc Thưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Các cơ quan đảng thành phố thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Các cơ quan đảng thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030; phân công, điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Sỹ Hiệp trao Quyết định cho ông Hoàng Quốc Thưởng.

Ông Trần Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyên Giáp thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Nguyên Giáp nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động đến nhận công tác tại Văn phòng Thành ủy và phân công làm Ủy viên chuyên trách Ban Nghiên cứu chuyên đề thành phố Hải Phòng.

Ông Lê Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nguyên Giáp thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Nguyên Giáp nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động đến nhận công tác tại Văn phòng Thành ủy và phân công làm Ủy viên chuyên trách Ban Nghiên cứu chuyên đề thành phố Hải Phòng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Sỹ Hiệp trao Quyết định cho ông Trần Văn Sơn và ông Lê Xuân Trường.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận những đóng góp của các đồng chí trong thời gian qua; đồng thời đề nghị các đồng chí được nhận nhiệm vụ trên cương vị công tác mới tiếp tục học hỏi, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ các cơ quan, đơn vị đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Hoàng Quốc Thưởng, tân Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị.

Thay mặt các cán bộ được nhận Quyết định, ông Hoàng Quốc Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng xin hứa sẽ không ngừng phấn đấu, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bổ nhiệm một số cán bộ lãnh đạo xã, phường

Cùng ngày, Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về công tác cán bộ tại Đảng ủy xã Nghi Dương được tổ chức. Hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy quyết định ông Lưu Văn Thụy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Kiến Thụy thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Kiến Thụy nhiệm kỳ 2025 – 2030, điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Nghi Dương nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng cũng tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ tại xã Trường Tân. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng quyết định điều động và chỉ định ông Vũ Khắc Lịch, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Trường Tân, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Chiều cùng ngày, Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị công bố Quyết định về công tác cán bộ tại Đảng ủy xã Kiến Thụy. Theo Quyết định, Ban Thường vụ Thành ủy Quyết định điều động và chỉ định ông Phạm Tuấn Anh, Trưởng Phòng Tổng hợp, Văn phòng Thành ủy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Kiến Thụy nhiệm kỳ 2025 - 2030.