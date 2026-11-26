Ban Tổ chức trao khen thưởng, biểu dương học sinh 3 tốt và trao giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc tại Liên hoan video ngắn chủ đề “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường - Trường học hạnh phúc”. Ảnh: CTTĐT TP

Danh hiệu "Học sinh 3 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện" là động lực để các em phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo

Theo lãnh đạo Thành đoàn Hải Phòng, phong trào "Học sinh 3 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện" được triển khai nhằm ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của học sinh trong học tập, rèn luyện; đồng thời, mong muốn các em giữ vững tinh thần, khiêm tốn, tích cực học hỏi, rèn luyện bản lĩnh, biết sẻ chia, sẵn sàng nhận trách nhiệm.

Danh hiệu "Học sinh 3 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện" sẽ là động lực để các em phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo, tích cực tham gia hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên trường học, lan tỏa tinh thần hiếu học, lối sống đẹp, khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ.

Tại chương trình, Thành đoàn biểu dương 41 học sinh đạt danh hiệu "Học sinh 3 tốt" và 6 học sinh đạt danh hiệu "Học sinh 3 rèn luyện" cấp thành phố năm học 2025 - 2026. Đây là những gương mặt tiêu biểu, có nhiều nỗ lực trong học tập, tu dưỡng đạo đức, rèn luyện và tham gia các hoạt động phong trào.

Nhân dịp này, Thành đoàn thành phố cũng trao 11 giải thưởng tặng các tác phẩm xuất sắc tại Liên hoan video ngắn chủ đề "Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường - Trường học hạnh phúc". Triển khai trong tháng 10 và tháng 11/2026, liên hoan thu hút 131 sản phẩm dự thi. Trong đó tác phẩm "Chiếc ghế trống" của Trường Trung học phổ thông Hà Bắc (xã Hà Bắc) xuất sắc giành giải nhất.

Có thể nói, các tác phẩm đã phát huy sức sáng tạo của học sinh trong công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa, ứng xử trước các hành vi bạo lực học đường, bắt nạt trên không gian mạng; lan tỏa thông điệp về tình bạn đẹp, sự sẻ chia, tôn trọng, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hạnh phúc.