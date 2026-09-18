Hải Phòng bắt nhóm đối tượng dùng kiếm, tuýp sắt tấn công người dân

Trước đó, khoảng 11 giờ 20 ngày 15.9, anh L.H.H, SN 1984, đang ngồi uống nước tại khu vực Đồng Xá, phường Hải An, thì bất ngờ bị một nhóm đối tượng đi xe máy, mang theo hung khí lao vào tấn công, gây thương tích.

Đối tượng Hoàng Tiến Thịnh tại cơ quan Công an. Ảnh CACC

Kết quả điều tra ban đầu xác định, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trước đó giữa Hoàng Tiến Thịnh, SN 2003, trú tại tổ dân phố Thành Tô 3, phường Hải An với anh trai sinh đôi của anh L.H.H.

Do nhầm anh L.H.H. là người có mâu thuẫn, nhóm đối tượng của Thịnh đã sử dụng hung khí tấn công anh.

Cơ quan điều tra Công an Hải Phòng đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.