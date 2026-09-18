Hải Phòng: Bắt giữ thành công 2 đối tượng bị truy nã

Vào 16h ngày 12.9, tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, TP. Hà Nội, Công an phường Lê Chân phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an bắt giữ thành công đối tượng truy nã Bùi Thị Hồng Ngọc, SN 1989, trú phường Lê Chân.

Bùi Thị Hồng Ngọc bị Cơ quan thi hành án hình sự Công an TP. Hải Phòng truy nã ngày 28.2.2020 về tội danh Mua bán trái phép chất ma túy. Sau thời gian dài lẩn trốn tại Hong Kong (Trung Quốc), Bùi Thị Hồng Ngọc trở về Việt Nam thì bị Công an phường Lê Chân và Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an bắt giữ.

Trước đó, ngày 10.9, tại chung cư trên địa bàn phường Lê Chân, Công an phường Lê Chân cũng phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an kiểm tra, bắt giữ Chen Yihao (SN 1991, thường trú tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc). Đối tượng Chen Yihao bị truy nã theo Quyết định truy nã số W00134 ngày 21.3.2024 của Công an tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc về tội Buôn lậu hàng hóa.

Hiện Công an phường Lê Chân thực hiện các thủ tục bàn giao 2 đối tượng cho các cơ quan liên quan theo quy định.