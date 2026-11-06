Hải Phòng: Bắt giữ đối tượng 19 tuổi bị truy nã về tội gây rối trật tự công cộng

Đối tượng Nguyễn Đức Huệ. Ảnh: CACC

Trước đó, hồi 19h20 ngày 31/10/2026, tại thôn Ngọc Liên, xã Cẩm Giàng, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ Nguyễn Đức Huệ theo quyết định truy nã số 24290 ngày 5/10/2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng.

Huệ bị truy nã để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.