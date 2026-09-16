Hải Phòng bắt đối tượng người nước ngoài bị truy nã quốc tế

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố về công tác truy nã, ngày 15.9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng phối hợp cùng Công an phường An Biên, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp rà soát, phát hiện và bắt giữ Ma He (SN 1984, trú tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc) khi người này đang lẩn trốn trên địa bàn phường An Biên.

Đối tượng Ma He tại cơ quan Công an

Ma He là đối tượng bị Phòng Cảnh sát biển Công an thành phố Thanh Đảo (Trung Quốc) ra lệnh tạm giam và Quyết định truy nã số 2026-8 ngày 16.3.2026 về hành vi “Buôn lậu”.

Hiện, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố tiếp tục hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ liên quan để báo cáo lãnh đạo Công an thành phố và Bộ Công an tiến hành bàn giao đối tượng cho lực lượng chức năng Trung Quốc xử lý theo đúng quy định của pháp luật.