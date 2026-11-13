Hải Phòng: Bắt đối tượng lập nhiều tài khoản mạng xã hội để đăng thông tin bôi nhọ, tống tiền

Theo thông tin ban đầu, từ tháng 2-2025, Đàm Hải Hoàng đã lập nhiều tài khoản mạng xã hội khác nhau để vận hành theo một hệ thống "chân rết", nhằm che giấu danh tính người trực tiếp quản lý và sử dụng để chiếm đoạt tài sản.

Sau đó, Đàm Hải Hoàng liên tục đăng tải các bài viết, hình ảnh mang tính chất tiêu cực, bôi nhọ hoặc sai sự thật nhắm vào các cá nhân, tổ chức, cơ sở kinh doanh tại TP Hải Phòng để câu tương tác.

Theo cơ quan công an, khi uy tín và hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nạn nhân liên hệ và chuyển tiền trực tiếp cho Hoàng (hoặc qua tài khoản trung gian) dưới danh nghĩa phí "gỡ bài", "đăng bài" hoặc "quảng cáo".

Bước đầu, cơ quan công an xác định có khoảng 30 bị hại với tổng số tiền Hoàng chiếm đoạt lên tới hơn 100 triệu đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, đồng thời cảnh báo người dân và doanh nghiệp nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn "bóc phốt" để tống tiền trên mạng xã hội.