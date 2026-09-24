Hải Phòng ban hành quy định các khoản thu dịch vụ giáo dục

Dịch vụ hoạt động ngoài giờ học chính khóa (ảnh minh họa)

Văn bản áp dụng đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, các trung tâm giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông.

Quá trình xây dựng Quyết định số 77/2026/QĐ-UBND được thực hiện chặt chẽ theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đã lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị, địa phương và đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử thành phố để tiếp thu đóng góp từ Nhân dân.

Nội dung Quyết định vừa kế thừa Nghị quyết số 58/2025/NQ-HĐND ngày 11/12/2025 của HĐND thành phố, vừa điều chỉnh linh hoạt theo tình hình thực tế. Cụ thể, thành phố giữ nguyên mức thu đối với các dịch vụ ăn uống bán trú, trang thiết bị bán trú, nước uống, trông giữ ngoài giờ, hỗ trợ dạy học 2 buổi/ngày, trông giữ xe, sử dụng điều hòa và kỹ năng sống.

Ở chiều ngược lại, dịch vụ hỗ trợ chăm sóc bán trú tại bậc mầm non và tiểu học được điều chỉnh tăng từ 150.000 đồng lên 300.000 đồng/học sinh (trẻ)/tháng do mức thu cũ không còn phù hợp với chi phí nhân công và công tác tổ chức bán trú hiện nay (trước thời điểm hợp nhất, địa bàn tỉnh Hải Dương cũ đã áp dụng mức thu tối đa 305.000 đồng/học sinh/tháng theo Nghị quyết 17/2024/NQ-HĐND). Bên cạnh đó, danh mục dịch vụ được bổ sung thêm khoản vệ sinh trường, lớp, nhà vệ sinh (trước đây Hải Dương áp dụng tối đa 30.000 đồng/học sinh/tháng), dịch vụ thư viện và các hoạt động ngoài giờ chính khóa dựa trên chi phí cung cấp và nhu cầu thực tế.

UBND thành phố nhấn mạnh mức thu được quy định trong Quyết định là mức thu tối đa (mức trần). Tùy thuộc vào điều kiện thực tế, các trường chủ động xây dựng mức thu cụ thể nhưng tuyệt đối không được vượt quá mức trần này. Việc triển khai các dịch vụ phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, công khai, xuất phát từ nhu cầu người học và phải có sự thỏa thuận bằng văn bản của cha mẹ học sinh.

Đồng thời, các trường có trách nhiệm niêm yết công khai danh mục, mức thu, dự toán thu - chi; hạch toán riêng biệt các khoản thu và hoàn trả tiền thừa cho phụ huynh vào cuối năm học (hoặc chuyển sang năm sau nếu phụ huynh đồng ý bằng văn bản). Trường hợp dịch vụ đã được ngân sách nhà nước hoặc nguồn kinh phí hợp pháp khác bảo đảm, nhà trường không được thu của học sinh hoặc phải giảm trừ tương ứng để tránh thu trùng.

Nhằm hỗ trợ các gia đình khó khăn, các cơ sở giáo dục căn cứ khả năng cân đối kinh phí để xem xét miễn, giảm các khoản thu dịch vụ cho học sinh thuộc diện chính sách (người có công, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh đặc biệt, hưởng trợ cấp xã hội). Thủ trưởng các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về công tác tổ chức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu dịch vụ tại đơn vị.

Quyết định số 77/2026/QĐ-UBND chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/10/2026.