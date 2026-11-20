Nghi thức cắt tôn tàu chở dầu /hóa chất 6.500 DWT PR - 01. (Ảnh: HỒNG TRÂM)

Phát biểu ý kiến tại lễ bàn giao, đóng mới tàu dầu/hóa chất, ông Trần Mạnh Hà, Tổng Giám đốc SBIC đánh giá: “Chuỗi sự kiện này có ý nghĩa rất quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Đóng tàu Phà Rừng, góp phần khẳng định thương hiệu, uy tín và năng lực đóng mới các dòng tàu chuyên dụng, đặc biệt là tàu dầu/hóa chất phục vụ thị trường trong nước và quốc tế. Những kết quả khả quan tại Phà Rừng có ý nghĩa thiết thực trong nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị thành viên của SBIC, phát huy năng lực cơ sở vật chất, kỹ thuật và nguồn nhân lực hiện có”.

Ông Hà cũng yêu cầu trong thời gian tới, Phà Rừng cần tiếp tục quán triệt và triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ và Bộ Xây dựng; đặt nhiệm vụ duy trì sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm và đời sống người lao động trong mối quan hệ chặt chẽ với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, xử lý doanh nghiệp theo đúng chủ trương, định hướng. Đồng thời, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, giữ nhịp sản xuất, bảo toàn và phát huy năng lực, tạo nền tảng cho những bước phát triển tiếp theo.

Ông Trần Mạnh Hà, Tổng Giám đốc SBIC. (Ảnh: HỒNG TRÂM)

Việc bàn giao tàu YN-05 là dấu mốc quan trọng, tiếp tục khẳng định năng lực tổ chức sản xuất, quản lý chất lượng và khả năng thực hiện các dự án đóng mới tàu dầu/hóa chất của Công ty Đóng tàu Phà Rừng. Cùng với sự kiện bàn giao tàu YN-05, Công ty tổ chức đặt ky tàu dầu/hóa chất 13.000 tấn số 8 (YN-08) và cắt tôn tàu dầu/hóa chất 6.500 tấn số 1. Hai dấu mốc này thể hiện tiến độ triển khai liên tục các hợp đồng đóng mới trong kế hoạch sản xuất của Công ty.

Lễ bàn giao tàu dầu/hoá chất 13.000 tấn số 5 là điểm nhấn quan trọng, đánh dấu việc Công ty đã hoàn thành và bàn giao thêm sản phẩm tàu dầu/hóa chất 13.000 tấn cho chủ tàu. Đây không đơn thuần là việc hoàn tất một hợp đồng đóng mới, mà còn là kết quả của cả quá trình tổ chức sản xuất, quản lý kỹ thuật, kiểm soát chất lượng và sự phối hợp trách nhiệm của nhiều bộ phận, đơn vị trong Công ty.

Trong bối cảnh ngành đóng tàu trải qua nhiều biến động, các doanh nghiệp đóng tàu phải đối mặt với không ít khó khăn về nguồn lực, tài chính, tổ chức sản xuất và yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Có những thời điểm, việc giữ nhịp sản xuất, bảo đảm việc làm và duy trì đội ngũ lao động tại Phà Rưng là một nỗ lực rất lớn. Nhưng bằng tinh thần đoàn kết, sự kiên trì và trách nhiệm với từng sản phẩm, người lao động Phà Rừng vẫn tập trung cao nhất nguồn lực để thực hiện các hợp đồng đã ký.

Ông Hoàng Văn Nguyên, Phó Tổng Giám đốc Công ty Đóng tàu Phà Rừng hạ lệnh đặt ky tàu. (Ảnh: HỒNG TRÂM)

Ông Hoàng Văn Nguyên, Phó Tổng Giám đốc công ty cho biết, tàu dầu/hoá chất số 1 có trọng tải 6.500 tấn, chiều dài gần 110m, rộng 18,2m, chiều cao mạn 8,75m, mớn nước 6,7m. Tàu trang bị một máy chính công suất 2.942 kW, tốc độ thiết kế 13,5 hải lý/giờ, đăng kiểm KR và biên chế thuyền viên 20 người.

Việc các chủ tàu Hàn Quốc tiếp tục lựa chọn Phà Rừng để triển khai các hợp đồng đóng mới là sự ghi nhận có ý nghĩa đối với những nỗ lực của Công ty. Sự tin tưởng và tiếp tục đồng hành của các chủ tàu truyền thống là nguồn động viên thiết thực, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu phải không ngừng nâng cao năng lực quản trị, tổ chức sản xuất và chất lượng sản phẩm.