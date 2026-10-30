Hải Phòng: Bàn giao công viên, vườn hoa về cấp xã quản lý, vận hành trong năm 2026

Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng, ngày 16/3/2026, UBND thành phố ban hành Quyết định số 16/2026/QĐ-UBND về phân cấp quản lý công viên, cây xanh, mặt nước trên địa bàn.

Thực hiện quyết định trên, hiện nay, Sở Xây dựng đang phối hợp với các địa phương rà soát khối lượng, phân định và chuyển giao các công trình công viên, vườn hoa, cây xanh về chính quyền cấp xã quản lý. Công tác bàn giao dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Việc hoàn thành bàn giao các công viên, vườn hoa về chính quyền cấp xã quản lý được kỳ vọng sẽ tạo sự thống nhất trong quản lý tài sản công, gắn trách nhiệm của chính quyền địa phương với chất lượng vận hành công trình.

Cùng với việc tiếp nhận, các địa phương cần chủ động bố trí nguồn lực duy tu, chăm sóc cây xanh, bảo đảm vệ sinh môi trường và duy trì các tiện ích công cộng, tránh tình trạng công trình được đầu tư nhưng thiếu kinh phí vận hành, gây lãng phí và ảnh hưởng đến chất lượng không gian sống của người dân.

Sau khi phân cấp, chính quyền cấp xã sẽ là chủ đầu tư, chủ động lựa chọn và ký hợp đồng với các tổ chức tư vấn, đơn vị dịch vụ chuyên nghiệp để triển khai vận hành, quản lý công viên, vườn hoa. Trên cơ sở khối lượng công việc và diện tích công viên nhận bàn giao, các địa phương chủ động lập dự toán kinh phí để Sở Tài chính thẩm định và bố trí nguồn vốn thực hiện.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng thông tin về việc bàn giao công viên, vườn hoa về cấp xã quản lý, vận hành.

Theo thống kê, Hải Phòng hiện có hàng nghìn cây bóng mát, 38 công viên. Thực hiện chương trình đầu tư xây dựng công viên, vườn hoa, cây xanh giai đoạn 2021-2025, được HĐND thành phố thông qua tại Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 12/4/2022 và điều chỉnh tại Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 19/7/2024, Hải Phòng triển khai xây dựng 31 công viên, vườn hoa với tổng diện tích khoảng 42,12 ha, tổng mức đầu tư hơn 1.060 tỷ đồng. Thời gian thực hiện chương trình được điều chỉnh đến năm 2026.

Đến nay, có 22/31 dự án đã hoàn thành, 9 dự án còn lại đang triển khai, trong đó 7 dự án đang thi công và 2 dự án đã được phê duyệt nhưng chưa đủ điều kiện khởi công. Trong số các công trình đã hoàn thành, 9 dự án đã được Sở Xây dựng tiếp nhận quản lý.

Tuy nhiên, thực tế quản lý tại một số công trình đã bộc lộ những bất cập. Cụ thể, 9 dự án công viên, vườn hoa đã được các địa phương tiếp nhận nhưng chưa được bố trí kinh phí vận hành, chăm sóc cây xanh, duy trì chiếu sáng và vệ sinh môi trường. Điều này khiến việc khai thác công trình chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng.

Theo Sở Xây dựng, tại một số công viên, vườn hoa trên địa bàn phường Hải An, dù đã hoàn thành thi công từ năm 2024 và được quyết toán vốn đầu tư từ tháng 6/2025, công trình vẫn chưa được bàn giao quản lý do nhà thầu đang khắc phục các tồn tại liên quan đến hạng mục trồng cây xanh.

Bên cạnh đó, tình trạng cây xanh mọc um tùm, thiếu chăm sóc, thùng rác quá tải hoặc chưa được thu gom kịp thời đã ảnh hưởng đến cảnh quan và nhu cầu vui chơi, tập luyện của người dân.

Do đó, thành phố thực hiện việc bàn giao công viên, vườn hoa, cây xanh về chính quyền cấp xã quản lý, vận hành và chăm sóc nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng các công trình công cộng, bảo đảm mỹ quan đô thị, phục vụ người dân.