Hải Phòng bàn giao công viên, cây xanh vườn hoa cho cấp phường quản lý

Hải Phòng

Tại hội nghị cung cấp thông tin và giao ban báo chí 30/10, ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng về tình hình thực hiện cũng như công tác bàn giao các công viên, vườn hoa, cây xanh cho chính quyền cấp phường quản lý.

Tại hội nghị cung cấp thông tin và giao ban báo chí tháng 10 năm 2026 ngày 30/10, ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng cung cấp thông tin cho báo chí.

Đây là vấn đề đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, chăm sóc hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn thành phố.

​Thực hiện Quyết định số 16/2026/QĐ-UBND ngày 16/3/2026 của UBND thành phố về quy định phân cấp, quản lý công viên, cây xanh, mặt nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Sở Xây dựng đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương rà soát khối lượng cụ thể để tiến hành bàn giao, với mốc thời gian thực hiện hoàn thành đến hết năm 2026.

Trước đó, vào ngày 29/9/2026, Sở Xây dựng cũng đã chính thức ban hành Tờ trình số 352/TTr-SXD báo cáo UBND thành phố về việc điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng kỹ thuật từ Sở Xây dựng sang UBND các xã, phường quản lý.

Quang cảnh Hội nghị cung cấp thông tin và giao ban báo chí tháng 10 năm 2026 ngày 30/10.

​Trong khuôn khổ Chương trình đầu tư xây dựng các công viên, vườn hoa, cây xanh trên địa bàn các quận giai đoạn 2021-2025 (với thời gian thực hiện kéo dài đến năm 2026), đến nay thành phố đã hoàn thành xây dựng được 22 trên tổng số 31 dự án.

Trong số này, có 09 dự án trước đây do Sở Xây dựng trực tiếp tiếp nhận, chỉ đạo nhà thầu duy tu, chăm sóc cây xanh, điện chiếu sáng và dọn dẹp vệ sinh môi trường theo quy trình kỹ thuật. Hiện nay, các dự án này đang được khẩn trương hoàn tất thủ tục để chuyển giao về cho các địa phương quản lý.

Song song với đó, đã có 09 dự án khác đã được các địa phương tiếp nhận quản lý trực tiếp.

Toàn bộ công viên, vườn hoa, cây xanh sẽ được bàn giao cho Ủy ban nhân dân cấp phường quản lý.

​Báo cáo của ngành Xây dựng cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn bước đầu khi một số dự án dù đã được bàn giao cho địa phương nhưng hiện vẫn chưa được bố trí đầy đủ kinh phí cho công tác vận hành, chăm sóc cây xanh và vệ sinh môi trường, dẫn tới việc chưa khai thác được tối đa hiệu quả sử dụng.

Việc chậm trễ hoặc chưa đồng bộ trong khâu bố trí nguồn lực duy tu tại một số cơ sở đang đòi hỏi chính quyền các cấp cần có giải pháp tháo gỡ kịp thời nhằm bảo đảm cảnh quan luôn xanh, sạch, đẹp.

​Việc đẩy mạnh phân cấp, giao quyền quản lý toàn diện các vườn hoa, công viên cây xanh về cho cấp phường không chỉ nhằm tối ưu hóa bộ máy quản lý mà còn phát huy tinh thần chủ động, sát sao của chính quyền cơ sở.

Qua đó, các công trình sẽ được chăm sóc tốt hơn, góp phần thiết thực vào việc cải thiện chất lượng đời sống tinh thần của người dân, tạo không gian vui chơi, tiếp cận thuận lợi cho người cao tuổi và trẻ em, hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị Hải Phòng mang bản sắc xanh, văn minh và hiện đại.