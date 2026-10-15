Hải Phòng: Bàn giao 9 cá thể động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm để phục hồi và bảo tồn

Các thể Động vật được bàn giao cho Trung tâm Du lịch và Bảo tồn sinh vật Hoàng Liên. Nguồn CTTĐT SNNMT HP

Sự kiện bàn giao 09 cá thể động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm giữa Hạt Kiểm lâm khu vực III — Chi cục Kiểm lâm thành phố Hải Phòng, các đơn vị chức năng địa phương và Trung tâm Du lịch và Bảo tồn sinh vật Hoàng Liên (Vườn Quốc gia Hoàng Liên) không chỉ là một nghiệp vụ quản lý lâm nghiệp thông thường, mà còn là minh chứng sinh động cho sự chuyển biến tích cực trong nhận thức bảo vệ đa dạng sinh học của cộng đồng dân cư.

Các cá thể được bàn giao gồm 01 Rùa đất lớn, 01 Rùa răng và 07 cá thể khỉ các loại — những loài thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Trước đó, khi phát hiện các cá thể này xuất hiện tại khu vực sinh sống, thay vì xua đuổi hay săn bắt trái phép, người dân đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao bằng việc chủ động báo cáo cơ quan chức năng để giao nộp.

Hành động tự nguyện của người dân kết hợp với sự vào cuộc nhanh chóng của lực lượng Kiểm lâm, Công an và ngành Nông nghiệp - Môi trường đã mở ra cơ hội sinh tồn bền vững cho các cá thể động vật. Việc chuyển giao về Vườn Quốc gia Hoàng Liên bảo đảm các cá thể được cứu hộ chuyên sâu, từng bước phục hồi sức khỏe để sẵn sàng trở về với ngôi nhà tự nhiên.

Tinh thần trách nhiệm trong công tác bảo vệ đa dạng sinh học tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong đời sống Nhân dân. Trong tháng 9/2026, tại các phường Nam Triệu, Lê Ích Mộc, Bắc An Phụ, Nhị Chiểu, Trần Liễu và Kinh Môn, người dân trong quá trình sinh hoạt và lao động đã phát hiện một số cá thể rùa, khỉ đi lạc vào khu vực dân cư. Thay vì tự ý giữ nuôi hay mua bán trái phép, người dân đã thể hiện ý thức chấp hành pháp luật cao độ bằng việc chủ động bảo vệ, nuôi dưỡng tạm thời và báo tin cho chính quyền địa phương cùng Hạt Kiểm lâm khu vực III để làm thủ tục tiếp nhận, mở ra cơ hội đưa các cá thể động vật quý về với môi trường tự nhiên.

Phản ứng nhanh chóng trước thông báo của người dân, Hạt Kiểm lâm khu vực III đã kịp thời phối hợp với các lực lượng chức năng hướng dẫn thủ tục giao nộp theo đúng chuẩn mực pháp lý, tổ chức tiếp nhận và bàn giao các cá thể động vật cho đơn vị cứu hộ chuyên môn. Việc đưa các cá thể động vật hoang dã vào quy trình chăm sóc chuyên biệt nhằm tối ưu hóa khả năng phục hồi thể trạng và bản năng tự nhiên, qua đó hiện thực hóa mục tiêu căn bản là hoàn trả chúng về với hệ sinh thái rừng tự nhiên khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Việc người dân chủ động trao lại cơ hội sinh tồn tự nhiên cho các loài động vật hoang dã nguy cấp chính là thước đo cho sự trưởng thành trong nhận thức pháp luật và đạo đức môi trường của cộng đồng. Hành động văn minh này vượt lên trên sự tuân thủ đơn thuần, trở thành một thông điệp nhân văn về trách nhiệm xã hội đối với hệ sinh thái chung - kết quả trực tiếp từ chuỗi giải pháp tuyên truyền bài bản, đi vào chiều sâu của lực lượng Kiểm lâm và chính quyền cơ sở.

Xác định công tác bảo tồn là hành trình dài hạn, Hạt Kiểm lâm khu vực III sẽ tiếp tục đồng hành cùng chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan mở rộng mạng lưới tuyên truyền, nâng cao năng lực tự giác chấp hành trong Nhân dân. Việc thiết lập kênh thông tin thông suốt giữa người dân và cơ quan chuyên môn không chỉ giúp xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, mà còn tạo dựng "lá chắn" vững chắc phòng ngừa hiệu quả các hành vi vi phạm như săn bắt, buôn bán hay nuôi nhốt trái phép, góp phần bảo vệ bền vững vốn quý thiên nhiên của thành phố Cảng./.