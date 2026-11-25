Thông tin công bố ngày 24.11 của Công an TP Hải Phòng cho biết nhóm năm người đi qua xã Vĩnh Thuận, thấy một số trẻ mặc chưa đủ ấm nên có ý định cho tiền. Khi được gọi lại gần ô tô, các em hoảng sợ, chạy về báo bố mẹ. Một số người dân nghĩ đây là nhóm bắt cóc, hô hoán, tấn công và gây áp lực đưa họ về UBND xã. Công an xã sau đó đưa những người liên quan về trụ sở giải quyết.

Nhóm người liên quan vụ việc tại xã Vĩnh Thuận. Công an TP Hải Phòng xác nhận không xảy ra việc bắt cóc trẻ em. Ảnh: Lan Nguyễn/Tuổi trẻ

Trẻ cần được bảo vệ, người bị nghi ngờ cũng cần được xác minh

Trước thông tin chính thức, hình ảnh và bài viết về nghi vấn bắt cóc đã xuất hiện trên mạng xã hội, khiến người dân lo lắng. Đến tối 24.11, thông tin xác minh của công an tiếp tục được công bố rộng rãi, bác bỏ việc bắt cóc như những gì đang lan truyền.

Không có lý do để trách những đứa trẻ vì đã sợ hãi và tìm về người thân. Khi một người lạ gọi lại gần xe, các em chưa đủ khả năng biết chắc người ấy muốn gì. Tìm sự giúp đỡ của cha mẹ là phản ứng cần được tôn trọng.

Phần trách nhiệm khó hơn thuộc về người lớn: vừa giữ trẻ an toàn, vừa kiểm tra điều đã xảy ra. Đưa trẻ ra khỏi tình huống khiến các em bất an, báo công an và cung cấp thông tin mình trực tiếp chứng kiến là những việc có thể làm ngay. Việc nhiều người cùng nghi ngờ không khiến một nghi ngờ tự trở thành sự thật.

Một lần chia sẻ có thể kéo dài sự hiểu lầm

Hình ảnh một nhóm người bị đám đông vây quanh rất dễ được xem như bằng chứng rằng họ đã làm điều sai trái. Trong khi đó, bản thân cảnh bị vây giữ chỉ cho thấy một vụ việc đang diễn ra, chưa trả lời được nguyên nhân và hành vi của từng người.

Bởi vậy, thông tin đính chính cần được đưa trở lại đúng nơi tin nghi ngờ từng xuất hiện. Người đã chia sẻ nên cập nhật kết quả xác minh, thay vì chỉ âm thầm xóa bài và để phần bình luận, ảnh chụp tiếp tục lưu truyền. Bảo vệ trẻ em là một nhu cầu chính đáng; gán tội cho người khác lại là một hành động hoàn toàn khác.

Vụ việc cũng gợi một lưu ý với những người muốn giúp đỡ trẻ nhỏ: thiện ý cần được thể hiện theo cách trẻ và gia đình có thể hiểu, tốt hơn là thông qua người giám hộ hoặc đại diện địa phương. Lòng tốt cần sự tinh tế; sự cảnh giác cần tỉnh táo. Thiếu một trong hai, một cuộc gặp bình thường có thể thành nỗi sợ cho nhiều người.