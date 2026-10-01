Hải Phòng áp dụng 'cơ chế luồng xanh' với 8 thủ tục hành chính

UBND thành phố Hải Phòng vừa có Quyết định 3857/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo “cơ chế luồng xanh” đối với 8 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.

Các thủ tục hành chính nói trên áp dụng đối với dự án trong khu công nghiệp, khu kinh tế. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, 8 thủ tục tục hành chính gồm: Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; Thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; Thủ tục chấp thuận nhà đầu tư thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh;

Thủ tục điều chỉnh Quyết định chấp thuận nhà đầu tư thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh; Cấp giấy phép xây dựng mới, có thời hạn đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án).

Các thủ tục hành chính nói trên áp dụng đối với dự án trong khu công nghiệp, khu kinh tế, với thời gian giải quyết cắt giảm khoảng 50% so với quy định.

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành liên quan kiến nghị các Bộ, ngành xây dựng quy trình điện tử trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung của Bộ, ngành theo quy định; cung cấp nội dung thủ tục hành chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã, phường, đặc khu để niêm yết công khai, hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm đúng quy định.

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo “cơ chế luồng xanh” trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố (nếu có), bảo đảm đầy đủ, kịp thời đúng quy định.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/10/2026.