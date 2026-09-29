Hải Phòng áp dụng 'cơ chế luồng xanh' cho nhiều thủ tục đầu tư từ 1/10

Hải Phòng

UBND TP. Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 3661/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết và phê duyệt quy trình nội bộ theo “cơ chế luồng xanh” trong lĩnh vực đầu tư.

Theo đó, từ ngày 1/10, 4 thủ tục gồm: chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư và điều chỉnh quyết định chấp thuận nhà đầu tư thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp tỉnh được rút thời gian giải quyết từ 17 ngày làm việc xuống còn 8 ngày.

Hải Phòng áp dụng “luồng xanh” cho nhiều thủ tục đầu tư từ ngày 1/10.

Đối với thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thời gian giải quyết giảm từ 10 ngày xuống 3,5 ngày đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư và một số dự án thứ cấp. Một số trường hợp đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc thuộc diện chấp thuận nhà đầu tư được giải quyết trong 2,5 ngày thay vì 5 ngày.

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi thay đổi tên dự án, tên nhà đầu tư, tiến độ, thời hạn hoạt động hoặc cập nhật địa điểm sau sắp xếp đơn vị hành chính được rút từ 3 ngày xuống 1,5 ngày. Một số trường hợp điều chỉnh khác giảm từ 7 ngày xuống 2,5 ngày.

Cơ chế này được áp dụng theo quy trình nội bộ, xác định rõ thời gian ở từng khâu tiếp nhận, xử lý và trả kết quả, qua đó rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục đối với các dự án thuộc phạm vi áp dụng.

Từ 1/10, thành phố Hải Phòng cũng sẽ áp dụng quy trình "luồng xanh" đối với thủ tục thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi của 17 dự án trọng điểm. Toàn bộ hồ sơ được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, chuyển Sở Xây dựng thẩm định, phê duyệt hoàn toàn trên môi trường điện tử nhằm đảm bảo tiến độ rõ ràng ở từng khâu.

​Trong danh mục này, 3 dự án giao thông quy mô lớn gồm tuyến đường kết nối Đông - Tây, trục kết nối cảng Lạch Huyện với sân bay Gia Bình và cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (đoạn qua Hải Phòng và 9 km trên địa bàn Hưng Yên) có thời gian xử lý tối đa không quá 12,5 ngày làm việc. Dự án cầu Bùi Thị Xuân có thời hạn giải quyết không quá 10 ngày làm việc.

13 dự án sẽ được hoàn tất thẩm định trong vòng không quá 8 ngày làm việc gồm: Khu tái định cư phục vụ GPMB tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh; di dời, hoàn trả nghĩa trang, trường học và công trình khác phục vụ GPMB tuyến đường sắt này; tuyến ĐT.391 - ĐT.390; tuyến tránh QL5 đoạn qua TP. Hải Dương, Vành đai 1 khu vực Tây Hải Phòng; cải tạo QL37 đoạn QL18 - địa phận Bắc Ninh; tuyến nối QL37 với đường tốc độ cao tỉnh Quảng Ninh; tuyến cầu Rào 3 - đường bộ ven biển; Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi; các công trình tại Trường THPT Hồng Quang; chỉnh trang sông Đào Hạ Lý; hệ thống cấp nước sạch ra đảo Cát Bà; hệ thống thu gom và xử lý nước thải tại một số phường, xã trung tâm phía Tây thành phố.