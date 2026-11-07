Hải Phòng: 44 địa phương hoàn thành bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND cấp xã

Hải Phòng

Theo quy định, Hải Phòng có 46 đơn vị hành chính cấp xã loại I (gồm xã, phường, đặc khu) được phê duyệt bố trí 3 Phó Chủ tịch UBND. Căn cứ trên chỉ tiêu này cùng chủ trương về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy và Đảng ủy cấp xã, UBND của 44 địa phương đã khẩn trương trình HĐND cùng cấp tổ chức bầu cử đúng trình tự, thủ tục.

HĐND phường Chí Linh đã tiến hành bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trong 44 địa phương đã bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND, phường An Dương bầu mới 2 người; 43 xã, phường, đặc khu còn lại bầu bổ sung 1 người.

HĐND phường Tân Hưng dự kiến tổ chức kỳ họp chuyên đề vào ngày 9/11 và sẽ tiến hành bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND phường.

​Ngay sau khi kỳ họp kết thúc, các địa phương đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị phê chuẩn kết quả bầu cử gửi trình UBND thành phố xem xét, ban hành quyết định theo đúng quy định pháp luật.