Hải Phòng: 4 người tử vong trong vụ tai nạn giao thông tại đại lộ Võ Văn Kiệt

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm xe môtô trong vụ tai nạn. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Khoảng 1 giờ 15 phút, ngày 25/10, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại đại lộ Võ Văn Kiệt, Tổ dân phố Trần Thái Nguyễn, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng (trước cửa AEON Hải Dương).

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, xe môtô mang biển số 15AA-763.4 do Đ.T.Đ (sinh năm 2010, trú tại xã Vĩnh Lại, thành phố Hải Phòng) chở Đ.M.H (sinh năm 2010, trú tại xã Ninh Giang, thành phố Hải Phòng) đã va chạm với xe môtô biển số 34E1-412.16 do Đ.M.Q (sinh năm 2005), chở theo Đ.A.T (sinh 2010), cả 2 cùng trú tại xã Vĩnh Lại, thành phố Hải Phòng.

Vụ tai nạn khiến Đ.M.Q tử vong tại hiện trường. Đ.T.Đ, Đ.M.H, Đ.A.T được người dân và cơ quan chức năng đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do thương tích nặng, cả 3 đã tử vong tại bệnh viện.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Đại tá Nguyễn Đức Thìn, Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng cùng lãnh đạo các phòng nghiệp vụ của Công an thành phố, Công an phường Thạch Khôi đã đến hiện trường kiểm tra hệ thống hạ tầng giao thông tại khu vực xảy ra tai nạn cũng như các điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Đại tá Nguyễn Đức Thìn yêu cầu lực lượng Cảnh sát giao thông, lực lượng HP22 (lực lượng bổ trợ đặc biệt hiệu quả cho các lực lượng hiện có trong việc đấu tranh, trấn áp tội phạm) chủ động tuần tra tại các tuyến, địa bàn trọng điểm vào ban đêm, cuối tuần và các sự kiện lớn trên địa bàn.

Lãnh đạo Công an thành phố cũng yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc; xử lý nghiêm các vi phạm./.