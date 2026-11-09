Hải Phòng: 14 đội tuyển vào chung kết Hội thi 'Nét đẹp người chiến sĩ Công an' năm 2026

Vòng sơ khảo Hội thi thu hút 138 đơn vị với 276 thí sinh tham gia tranh tài

Hội thi là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 28 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam, góp phần đưa các chủ trương, chính sách về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam vào thực tiễn.

Diễn ra từ ngày 17.10 đến 7.11.2026 tại 14 cụm thi đua, vòng sơ khảo Hội thi thu hút 138 đơn vị với 276 thí sinh tham gia tranh tài qua 4 phần thi: Chào hỏi với chủ đề “Chúng tôi là người chiến sĩ Công an Hải Phòng”; trình diễn trang phục Công an nhân dân “Sắc màu người chiến sĩ”; trình diễn áo dài truyền thống “Sắc Việt trong dáng người chiến sĩ” và thuyết trình về văn hóa, kỹ năng xử lý tình huống “Bản lĩnh người chiến sĩ”.

Mỗi phần thi mang một sắc màu riêng, thể hiện sự tự tin, bản lĩnh, tài năng và nét đẹp văn hóa của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố. Đặc biệt, phần thi thuyết trình và xử lý tình huống góp phần đề cao văn hóa ứng xử, tinh thần trách nhiệm và kỹ năng giải quyết các tình huống trong thực tiễn công tác, phục vụ Nhân dân.

Không chỉ là sân chơi văn hóa lành mạnh, bổ ích, Hội thi còn tạo cơ hội để cán bộ, chiến sĩ giao lưu, học hỏi, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử, thuyết trình; đồng thời bồi đắp những giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, thành phố và lực lượng Công an nhân dân.

Với thông điệp “Bản lĩnh trong công tác - Văn hóa trong ứng xử - Nhân văn trong lòng Nhân dân”, Hội thi hướng tới tôn vinh hình ảnh người chiến sĩ Công an Hải Phòng trong thời kỳ mới: bản lĩnh, kỷ cương, trách nhiệm, nhân văn và vì Nhân dân phục vụ.

14 đội tuyển có thành tích xuất sắc nhất chính thức bước vào vòng chung kết

Khép lại vòng sơ khảo, 14 đội tuyển có thành tích xuất sắc nhất chính thức bước vào vòng chung kết diễn ra ngày 24.11.2026. Đây sẽ là dịp tiếp tục lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Hải Phòng gần gũi, đẹp trong lòng nhân dân.