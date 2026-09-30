Hai Phó Tổng giám đốc Viconship cùng thoái sạch vốn

Hai lãnh đạo CTCP Container Việt Nam (Viconship - Mã: VSC) vừa báo cáo bán ra tổng cộng hơn 515.000 cổ phiếu VSC.

Trong đó, bà Trương Anh Thư - Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính đã bán ra 265.100 cổ phiếu VSC trong thời gian 21-24/9. Qua đó, bà Thư còn lại 25 cổ phiếu là lô lẻ nên chưa thực hiện giao dịch, tỷ lệ sở hữu giảm từ 0,07% xuống 0% vốn.

Tương tự, ông Nguyễn Đức Thành - Phó Tổng giám đốc kiêm Người được ủy quyền công bố thông tin và Người phụ trách quản trị công ty, báo cáo đã bán toàn bộ 250.000 cổ phiếu VSC, tương đương 0,07% vốn điều lệ trong phiên 24/9. Sau giao dịch ông Nguyễn Đức Thành không còn nắm giữ cổ phiếu VSC nào.

Tạm tính theo mức giá kết phiên ngày 24/9 của cổ phiếu VSC ở mức 13.100 đồng/cp, bà Trương Anh Thư thu về khoảng gần 3,5 tỷ đồng, trong khi ông Nguyễn Đức Thành thu về khoảng 3,3 tỷ đồng.

Trước đó, một Phó Tổng giám đốc khác của Viconship là ông Vũ Ngọc Lâm đã không thực hiện mua vào 500.000 cổ phiếu VSC như đăng ký trước đó do thay đổi kế hoạch đầu tư.

Sau giao dịch không thành công, ông Lâm vẫn duy trì sở hữu 100.000 cổ phiếu VSC, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,027% vốn tại Viconship.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VSC kết phiên giao dịch ngày 29/9 ở mức 13.550 đồng/cp, tương ứng với vốn hoá đạt khoảng 5.073 tỷ đồng.

Diễn biến cổ phiếu VSC từ năm 2025 đến nay. (Nguồn: TradingView)

Đầu tháng 9/2026, HĐQT VSC thông qua nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Theo đó, Viconship dự kiến phát hành hơn 18,7 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền là 20:1, tức cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá hơn 187 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán của Viconship.

Đồng thời, doanh nghiệp sẽ chào bán hơn 187 triệu cổ phiếu cho cổ đông, tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, tức cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua và cứ 1 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu mới.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, Viconship dự kiến huy động gần 1.872 tỷ đồng sẽ được dùng để góp vốn vào công ty con để thực hiện dự án đầu tư tàu container phục vụ hoạt động kinh doanh, tái cấu trúc tài chính của công ty.

Viconship dự kiến thực hiện cả hai đợt phát hành nêu trên trong quý III/2026 - quý I/2027, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Nếu thành công, vốn điều lệ của Viconship sẽ tăng từ gần 3.744 tỷ đồng lên mức gần 5.803 tỷ đồng.