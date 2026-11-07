Hai Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng

PGS.TS Nguyễn Trọng Điều, Chủ tịch sáng lập Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam tặng hoa chúc mừng LS. Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam.

Nhân sự kiện quan trọng này, chiều ngày 6/11, tại Văn phòng Trung ương Hội, đại diện Lãnh đạo Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam và Lãnh đạo Tạp chí Doanh nhân Việt Nam đã tổ chức Lễ chúc mừng.

Phát biểu tại Lễ chúc mừng, PGS.TS Nguyễn Trọng Điều, nguyên: Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Chủ tịch sáng lập Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam khẳng định Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý ghi nhận những đóng góp của LS. Nguyễn Xuân Bình và ông Nguyễn Thủ Đô đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của đất nước và của Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam.

PGS.TS Nguyễn Trọng Điều, Chủ tịch sáng lập Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Thủ Đô, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam.

PGS.TS Nguyễn Trọng Điều đề nghị hai Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam được trao tặng Huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, không ngừng cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của đất nước nói chung và của Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam nói riêng.

Chia sẻ niềm xúc động và tự hào, LS. Nguyễn Xuân Bình và ông Nguyễn Thủ Đô trân trọng cảm ơn sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình cống hiến, đóng góp của mình trong suốt quá trình học tập, công tác và cống hiến. Qua đó, hai Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam hứa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, giữ vững tư cách người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, không ngừng rèn luyện, đóng góp ngày càng tốt hơn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự phát triển của Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam.

PGS.TS Nguyễn Trọng Điều, Chủ tịch sáng lập Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Lễ chúc mừng.