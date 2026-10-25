Hai phi công thuộc đội bay biểu diễn Russian Knights thiệt mạng trong vụ rơi tiêm kích Su-30SM

Một thảm kịch vừa xảy ra tại cơ sở huấn luyện hàng không của Trung tâm Trình diễn Máy bay Nga, đã cướp đi sinh mạng của các sĩ quan rất giàu kinh nghiệm và có kỹ năng cao.

Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga, một máy bay chiến đấu đa năng Su-30SM đã gặp nạn trong lúc thực hiện chuyến bay huấn luyện theo lịch trình.

Phi hành đoàn bao gồm các phi công lành nghề đến từ đội bay biểu diễn huyền thoại Russian Knights (Hiệp sĩ Nga) đã không kịp thoát hiểm và thiệt mạng do cú va chạm mạnh của máy bay với mặt đất.

Trong quá trình điều tra sơ bộ, danh tính của các quân nhân thiệt mạng đã được tiết lộ. Các nạn nhân của vụ tai nạn ngày 22/10 là Oleg Yerofeyev - Phó Giám đốc Trung tâm Biểu diễn bay, cùng với Vladimir Kochetov - Phi công Cao cấp và Thanh tra An toàn Bay.

Cả hai sĩ quan đều có nhiều kinh nghiệm, là thành viên của đội bay biểu diễn nòng cốt và thường xuyên trình diễn các động tác nhào lộn trên không phức tạp tại những triển lãm hàng không quốc tế và sự kiện trọng điểm của quốc gia.

Một ủy ban đặc biệt thuộc Bộ Quốc phòng Nga đang tiếp tục công tác điều tra tại hiện trường vụ tai nạn máy bay chiến đấu siêu cơ động Su-30SM.

Các chuyên gia an toàn hàng không và các nhà điều tra đang thu thập một cách có hệ thống những mảnh vỡ cấu trúc, nghiên cứu hộp đen ghi dữ liệu chuyến bay và dữ liệu giám sát khách quan, đồng thời phỏng vấn các nhân viên mặt đất tại sân bay.

Tất cả mọi tình tiết, yếu tố kỹ thuật và nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ tai nạn máy bay hiện đang được điều tra kỹ lưỡng nhằm xác định nguyên nhân để tránh xảy ra sự cố tương tự trong tương lai.

Đội bay biểu diễn "Hiệp sĩ Nga", chuyên thực hiện các màn nhào lộn trên không bằng máy bay chiến đấu hạng nặng, thường đóng quân tại sân bay Kubinka gần Moskva.

Các đồng nghiệp và ban quản lý đơn vị đã bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và bạn bè của các phi công đã khuất.

Lễ tiễn biệt chính thức dành cho hai phi công Oleg Yerofeyev và Vladimir Kochetov dự kiến ​​diễn ra vào ngày 27/10, với lễ tang được tổ chức tại Đại lộ Anh hùng ở Mytishchi.

Hiện tại trong đội bay Hiệp sĩ Nga, ngoài tiêm kích Su-30SM thì các phi công còn điều khiển chiến đấu cơ Su-35S, khi khả năng cơ động của hai loại tiêm kích này khá tương đồng, tuy vậy trên chiếc Su-35 chỉ có 1 phi công, còn Su-30SM cần tới 2 người điều khiển.