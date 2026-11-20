Sáng 20/11, Học viện Chính trị Khu vực II (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2026).

Phát biểu ôn kỷ niệm, PGS.TS Nguyễn Tấn Vinh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II - bày tỏ lòng biết ơn đối với các nguyên lãnh đạo, các nhà giáo lão thành - các thầy giáo, cô giáo không chỉ truyền lại tri thức và kinh nghiệm mà còn để lại cho thế hệ trẻ một tài sản quý giá. Đó là tinh thần tận tụy với nghề, liêm chính trong khoa học, sự chân thành trong ứng xử và lòng trung thành với sứ mệnh của trường đảng.

PGS.TS Nguyễn Tấn Vinh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Ngô Tùng

PGS.TS Nguyễn Tấn Vinh nhấn mạnh: Những chuyển biến nhanh chóng của khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo đang đặt ra những yêu cầu mới đối với năng lực của đội ngũ cán bộ. Thực tiễn thay đổi, phương thức lãnh đạo và quản trị phải đổi mới, vì thế cách dạy, cách học lý luận chính trị cũng không thể dừng lại ở lối mòn.

“Chúng tôi mong muốn nhấn mạnh định hướng hành động của học viện là triển khai thực chất mô hình giảng viên, học viên đồng kiến tạo tri thức, giá trị mới. Đây không đơn thuần là sự thay đổi về kỹ thuật tổ chức lớp học, càng không phải là chuyển trách nhiệm giảng dạy cho học viên. Đây là đổi mới mối quan hệ sư phạm: giảng viên giữ vai trò định hướng, dẫn dắt và chuẩn hóa tri thức; học viên phát huy kinh nghiệm công tác, chủ động nghiên cứu, đối thoại, phản biện và cùng tìm giải pháp trước những vấn đề thực tiễn mới đặt ra”, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II chia sẻ.

Tri ân các nguyên lãnh đạo Học viện Chính trị Khu vực II.

PGS.TS Nguyễn Tấn Vinh cũng gửi gắm sau buổi lễ, mỗi giảng viên sẽ có thêm sự đổi mới thực chất trong bài giảng, mỗi học viên sẽ chủ động hơn trong học tập và chia sẻ kinh nghiệm, mỗi đơn vị có một việc làm cụ thể để hỗ trợ cho mô hình đồng kiến tạo tri thức, giá trị mới.

Dịp này, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, lãnh đạo Học viện Chính trị Khu vực II đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng - nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II, vì có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

PGS.TS Nguyễn Hoàng Phương - Phó Trưởng khoa Kinh tế - xã hội và Môi trường, Học viện Chính trị Khu vực II - đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba vì có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

PGS.TS Nguyễn Tấn Vinh trao Huân chương Lao động tặng PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng và PGS.TS Nguyễn Hoàng Phương. Ảnh: Ngô Tùng

Cùng với đó, nhiều cá nhân, đơn vị tiêu biểu cũng vinh dự đón nhận Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh…