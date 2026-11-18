Phát biểu tại cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề các hoạt động của Hội nghị Cấp cao APEC 2026 tại thành phố Thâm Quyến ngày 18/11, ông Putin cho biết quan hệ Nga - Trung đang duy trì đà phát triển tích cực và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước.

Tổng thống Nga nhấn mạnh Moscow và Bắc Kinh cùng chia sẻ mục tiêu duy trì hòa bình, thịnh vượng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Ông dẫn số liệu cho thấy khu vực này chiếm khoảng 36% dân số thế giới, 50% thương mại toàn cầu và 60% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu.

Ông Putin cũng đánh giá quan hệ đối tác Nga - Trung trong lĩnh vực chính sách đối ngoại hoạt động hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh tình hình địa chính trị quốc tế phức tạp. Hai nước có chung cách tiếp cận mang tính xây dựng nhằm thúc đẩy một trật tự thế giới đa cực công bằng hơn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định quan hệ song phương tiếp tục phát triển, đồng thời kêu gọi thúc đẩy trật tự thế giới đa cực. Ảnh: Văn phòng Báo chí Tổng thống Nga

Thương mại và du lịch song phương tăng trưởng

Về hợp tác kinh tế, Tổng thống Putin cho biết kim ngạch thương mại Nga - Trung đã duy trì trên 200 tỷ USD trong vài năm gần đây và dự kiến tiếp tục đạt mức này trong năm 2026.

Ông nhận định trao đổi thương mại giữa hai nước vẫn giữ xu hướng tăng trưởng tích cực, bất chấp những biến động của kinh tế thế giới.

Hợp tác du lịch cũng ghi nhận những kết quả đáng chú ý. Theo ông Putin, lượng khách du lịch giữa Nga và Trung Quốc tăng tới 43%, một phần nhờ các thỏa thuận miễn thị thực do Bắc Kinh triển khai. Bên cạnh đó, hai nước tiếp tục phát triển các tuyến giao thông và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực nhân đạo.

Tổng thống Nga cho biết hai bên đã tổ chức nhiều cuộc gặp trong năm nay tại Bắc Kinh, Bishkek và New Delhi, qua đó duy trì trao đổi thường xuyên về các vấn đề song phương và quốc tế.

Ông Putin nhấn mạnh hợp tác giữa hai nước đang ngày càng được củng cố trên cơ sở Hiệp ước Láng giềng tốt, Hữu nghị và Hợp tác Nga - Trung, được ký kết cách đây 25 năm. Ông gọi Chủ tịch Tập Cận Bình là người bạn thân thiết và bày tỏ vui mừng khi được gặp lại Chủ tịch Trung Quốc tại Thâm Quyến.

Ông Tập khẳng định quan hệ Nga - Trung vững chắc

Về phần mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mô tả quan hệ giữa Bắc Kinh và Moscow là "vững chắc như núi", đồng thời khẳng định mối quan hệ này có triển vọng phát triển rộng mở và không bị tác động bởi những biến động ngắn hạn của tình hình quốc tế.

Ông Tập cho rằng quan hệ Nga - Trung là hình mẫu về một kiểu quan hệ mới giữa các cường quốc, đồng thời nhấn mạnh hai nước cần tiếp tục duy trì tính liên tục và ổn định trong hợp tác song phương.

Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi hai bên tập trung vào những hành động thiết thực, khai thác tiềm năng hợp tác và tăng cường phối hợp trong các cơ chế đa phương. Theo ông, Nga và Trung Quốc cần thể hiện trách nhiệm của các cường quốc, thúc đẩy trật tự thế giới đa cực và tăng cường dân chủ hóa quan hệ quốc tế.

Ông Tập cũng khẳng định Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với Nga và các nền kinh tế thành viên APEC nhằm mở rộng triển vọng phát triển, đóng góp vào hòa bình và thịnh vượng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.