Hai 'ông trùm' vụ 187.000 lon sữa giả lĩnh án 30 năm tù

Hội đồng xét xử tuyên án. (Ảnh: M.H)

Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Vũ Mạnh Cường, cổ đông Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood; Giám đốc Công ty Dược quốc tế 19 năm tù về tội: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”, 14 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và 8 năm tù về tội “Đưa hối lộ”. Tổng hợp hình phạt mà bị cáo Cường phải chấp hành là 30 năm tù.

Bị cáo Hoàng Mạnh Hà, cổ đông Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood cũng bị buộc chấp hành hình phạt 30 năm tù cho 3 tội danh. Cụ thể, 17 năm tù cho tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”; 10 năm tù cho tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và 8 năm tù cho tội “Đưa hối lộ”.

Bị cáo Đặng Trung Kiên, Phó Giám đốc Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood bị tuyên tổng 21 năm tù về 2 tội: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” và về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Với tội “Nhận hối lộ”, bị cáo Bùi Đinh Thị Dinh, nguyên Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình (cũ), nay là tỉnh Phú Thọ bị tuyên mức án 12 năm tù và Bùi Thị Trang, nguyên chuyên viên Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình (cũ) bị tuyên mức án 4 năm tù.

Với tội “Môi giới hối lộ”, Phạm Gia Khải nhận án 4 năm tù, Nguyễn Văn Quân nhận án 5 năm tù.

Bị cáo Bùi Quốc Hưng, cựu Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũ có hành vi nhận 140.000 USD để lo cho 2 công ty sữa không bị xử lý hình sự bị tuyên phạt 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo còn lại bị tuyên mức án từ 15 tháng đến 6 năm tù căn cứ vào vai trò, mức độ và hành vi của từng người.

Các bị cáo tại vụ án. (Ảnh: M.H)

Hội đồng xét xử đánh giá hành vi của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, tạo dư luận bất bình gồm nhiều bị cáo xâm phạm nhiều chủ thể ở các lĩnh vực khác nhau nên cần áp dụng mức án nghiêm để răn đe phòng ngừa tội phạm, ổn định dư luận.

Tòa cũng xét các tình tiết giảm nhẹ cho những bị cáo là nhân viên, không hưởng lợi, vai trò thứ yếu... Bị cáo Vũ Mạnh Cường là người nắm giữ nhiều cổ phiếu nhất và được hưởng lợi cao nhất nên chịu trách nhiệm chính,...

Trong quá trình hoạt động, gia công thuê, Cường và Hà đã chỉ đạo bớt xén nguyên liệu, thay thế nguyên liệu đắt tiền bằng hàng rẻ; các chất bổ được quảng cáo như chiết xuất tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột macca, bột óc chó.

Trong năm 2021-2025, hơn 187.000 lon sữa giả với nhiều tên gọi đã được bán ra thị trường, thu lãi 40 tỷ đồng, trong đó 32 tỷ đồng được chia cho 2 Giám đốc.