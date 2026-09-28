Hai 'ông trùm' vụ 187.000 hộp sữa giả bị tuyên 30 năm tù

Hai cổ đông lớn nhất lĩnh án

Ngày 28/9, sau thời gian nghị án, TAND Tp.Hà Nội trở lại phiên xét xử sơ thẩm với phần tuyên án với các bị cáo trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ liên quan đến vụ sản xuất, tiêu thụ hơn 187.000 hộp sữa giả của Công ty Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood.

Trong vụ án, Vũ Mạnh Cường và Với Hoàng Mạnh Hà cổ đông lớn nhất của Công ty Rance Pharma và Hacofood được xác định là hai người giữ vai trò chính trong vụ án. HĐXX nhận định, Vũ Mạnh Cường là người nắm giữ nhiều cổ phần, hưởng lợi lớn nhất nên có vai trò lớn nhất. Tiếp đến là Hoàng Mạnh Hà.

Từ năm 2019 - 2025, các bị cáo thành lập, điều hành nhiều doanh nghiệp để sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung, trong đó có sữa. Các đối tượng đã cắt giảm, thay thế thành phần so với hồ sơ đăng ký sản phẩm đã công bố nhằm tối đã hoá lợi nhuận.

HĐXX tuyên án với các bị cáo (Ảnh: Hồng Nguyên).

Kết quả giám định đối với 426 mẫu sản phẩm thu giữ tại nhà máy xác định 100% mẫu là hàng giả, nhiều chỉ tiêu chất lượng dinh dưỡng cốt lõi có hàm lượng thực tế dưới 70% so với mức tiêu chuẩn ghi trên bao bì. Tổng số sản phẩm bị làm giả được xác định là hơn 187.000 hộp, với tổng giá trị theo định giá thị trường khoảng 54,3 tỷ đồng.

Vũ Mạnh Cường bị tuyên 19 năm tù về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; 14 năm tù về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và 8 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt Viện kiểm sát đề nghị đối với Cường là 30 năm tù. Tưng tự, Hoàng Mạnh Hà cũng bị tuyên tổng hợp hình phạt 30 năm tù về ba tội danh trên.

Bị cáo Vũ Mạnh Cường tại tòa (Ảnh: Thân Hoàng).

Cường và Hà được xác định là hai người giữ vai trò chính trong vụ án. Theo đó, từ năm 2019 - 2025, các bị cáo thành lập, điều hành nhiều doanh nghiệp để sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung, trong đó có sữa.

Cơ quan tố tụng xác định có 426 lô sữa giả với hơn 187.000 hộp, trị giá hơn 54 tỷ đồng đã được sản xuất, tiêu thụ, hai bị cáo cùng đồng phạm thu lợi bất chính khoảng 39,5 tỷ đồng. Trong số sản phẩm đưa ra thị trường có loại dành cho trẻ sơ sinh, phụ nữ mang thai và người bệnh.

Đối với các bị cáo còn lại, căn cứ vào vai trò, mức độ và hành vi của từng người, HĐXX tuyên nhiều bị cáo khác mức án thấp hơn.

Cựu Phó phòng Hình sự, Chi cục trưởng lĩnh án cao

Không chỉ sản xuất sữa giả, nhóm này còn bị cáo buộc để ngoài sổ sách hơn 1.000 tỷ đồng doanh thu. Khi các doanh nghiệp bị cơ quan công an kiểm tra, Cường và Hà tiếp tục chi 150.000 USD, thông qua nhiều trung gian để tìm cách "chạy án" giúp vụ việc được xử lý hành chính thay vì hình sự.

Đối với nhóm trung gian "chạy án" là Phạm Gia Khải - nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Việt Nam, 4 năm tù; Nguyễn Văn Quân - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Đông Bắc A, 5 năm tù cùng về tội Môi giới hối lộ.

Theo nội dung vụ án, sau khi các doanh nghiệp sữa bị kiểm tra, Hà và Cường tìm người giúp để tránh bị xử lý hình sự. Cường chuẩn bị 150.000 USD, sau đó số tiền được chuyển qua các mối quan hệ trung gian để tìm người "lo" vụ việc.

Bị cáo Hoàng Mạnh Hà tại tòa (Ảnh: Thân Hoàng).

Nhóm môi giới tìm gặp Bùi Quốc Hưng - cựu Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũ (nay là Phú Thọ). Trong phần xét hỏi, tòa dành nhiều thời gian làm rõ cáo buộc Hưng nhận 140.000 USD để giúp hai doanh nghiệp sữa tránh bị xử lý hình sự.

Nguyễn Văn Quân khai đã mang một chiếc túi giấy chứa 140.000 USD tới gặp Hưng. Hưng phủ nhận nhận số tiền này. Hưng chỉ thừa nhận nhận 100 triệu đồng, nhưng cho rằng đây là quà Tết.

Sau khi được cơ quan điều tra triệu tập, Hưng đã chuyển trả khoản tiền này. Tại tòa, cựu cán bộ công an tiếp tục phủ nhận cáo buộc lừa đảo và cho rằng nếu xem xét hành vi của mình thì đó là Môi giới hối lộ.

Theo cáo buộc, trong quá trình tìm người giúp đỡ, đã có hai lần những người tham gia kết nối tìm gặp lãnh đạo Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05, Bộ Công an) để đặt vấn đề nhưng đều bị từ chối.

HĐXX xác định Hưng không có khả năng thực hiện việc đã nhận lời nhưng vẫn giữ số tiền 140.000 USD, không dùng để tác động người có thẩm quyền và cũng không trả lại. HĐXX đánh giá, Hưng là người am hiểu pháp luật nhưng vi phạm pháp luật, tại toà không tỏ thái độ ăn năn, cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc. Do đó, tuyên bị cáo mức án 12 năm tù.

Trong số các bị cáo, đáng chú ý còn có Bùi Đinh Thị Dinh - cựu Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình cũ (nay là Phú Thọ). Bà Dinh bị tuyên bị tuyên 12 năm tù và Bùi Thị Trang cựu chuyên viên của đơn vị này bị tuyên 4 năm tù.

Hai bị cáo cùng bị xét xử về tội Nhận hối lộ, liên quan khoản tiền doanh nghiệp chi trong quá trình làm thủ tục công bố sản phẩm.

Cụ thể, trong quá trình công ty của Cường và Hà tiến hành công bố sản phẩm, các bị cáo sử dụng phiếu kết quả kiểm nghiệm mẫu không đúng thực tế để hoàn thiện hồ sơ nộp cho cơ quan chức năng.

Để các bộ hồ sơ được xem xét, giải quyết nhanh, nhóm bị cáo đã chi tiền ngoài cho cán bộ tại Chi cục. Tại tòa, Cường thừa nhận đã chi hơn 2,4 tỷ đồng cho Bùi Thị Trang, chuyên viên của Chi cục. Sau đó, Trang chuyển gần 2,2 tỷ đồng cho Bùi Đinh Thị Dinh và bản thân hưởng lợi hơn 300 triệu đồng.

Việc chi tiền đã tạo điều kiện để các hồ sơ công bố sản phẩm được giải quyết thuận lợi, trong khi chất lượng sản phẩm thực tế không đáp ứng tiêu chuẩn đã đăng ký.