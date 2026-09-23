Hai 'ông trùm' sữa giả hầu tòa: Tiết lộ về số tiền hàng tỷ đồng lo lót

Hành vi sản xuất hàng giả thậm chí còn sớm hơn?

Ngày 23/9, TAND Tp.Hà Nội mở phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Trong vụ án, Hoàng Mạnh Hà và Vũ Mạnh Cường, lần lượt là chủ Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood, bị xét xử về các tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Đáng chú ý, trong số 26 bị cáo còn lại có Bùi Đinh Thị Dinh - cựu Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình (cũ), bị xét xử về tội Nhận hối lộ. Bùi Quốc Hưng, cựu Phó phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), bị xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Vũ Mạnh Cường tại tòa (Ảnh: Thân Hoàng).

Tại phiên tòa, Vũ Mạnh Cường thừa nhận từ năm 2019 - 2025 đã đứng tên hoặc nhờ người khác đứng tên thành lập 9 công ty hoạt động trên địa bàn Tp.Hà Nội để sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung.

Trong đó, Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood thực hiện sản xuất. 7 công ty còn lại gồm: Nasaka Á Châu, WinCT, Safaco, Dược quốc tế, Darifa, Phúc An Khang và Long Khang có nhiệm vụ nhập sản phẩm từ các công ty sản xuất để phân phối ra thị trường.

Theo kết quả điều tra, nhằm tối đa hóa lợi nhuận, Hà và Cường đã chỉ đạo nhân viên cắt giảm thành phần dinh dưỡng, phối trộn sai công thức và thay thế bằng các nguyên liệu có giá rẻ hơn.

Một số vi chất thiết yếu bị cắt giảm, thay bằng hỗn hợp vitamin tổng hợp hoặc Cuvamix. Hàm lượng nhiều nguyên liệu trong quá trình sản xuất thực tế cũng bị cố ý giảm mạnh so với tiêu chuẩn công bố.

Kết quả giám định đối với 426 mẫu sản phẩm thu giữ tại nhà máy xác định 100% mẫu là hàng giả. Nhiều chỉ tiêu chất lượng dinh dưỡng cốt lõi có hàm lượng thực tế dưới 70% so với mức tiêu chuẩn ghi trên bao bì. Tổng số sản phẩm bị làm giả được xác định là hơn 187.000 hộp, với tổng giá trị theo định giá thị trường khoảng 54,3 tỷ đồng.

Tại toà, HĐXX cho hay, đây chỉ là số sản phẩm được cơ quan công an phát hiện tại thời điểm đó, thực tế hành vi sản xuất hàng giả của công ty xảy ra trước đó. Trước truy vấn này, bị cáo Cường giữ im lặng.

Tại phiên tòa, HĐXX tập trung làm rõ vai trò của Cường trong việc điều hành hệ thống doanh nghiệp liên quan đến hoạt động sản xuất, phân phối các sản phẩm sữa.

Theo lời khai, Cường nắm giữ cổ phần chi phối và trực tiếp điều hành 7 công ty trong hệ thống. Các sản phẩm được đăng ký công bố tại cơ quan quản lý an toàn thực phẩm, song quá trình sản xuất thực tế không đáp ứng các chỉ tiêu đã công bố. Cường cho rằng, bản thân không có chuyên môn về sản xuất nên đã giao khoán công việc cho cấp dưới.

Chủ tọa phiên tòa khẳng định, các bị cáo đã chủ động đưa ra thông số kỹ thuật để nghiên cứu, xây dựng sản phẩm nhưng sau đó lại cắt giảm hàm lượng trong quá trình sản xuất. "Trên thực tế bị cáo là người điều hành chính của 7 công ty trong việc phân phối sản phẩm. Trong quá trình sản xuất lại ăn bớt đi để làm giả với chính sản phẩm của mình", chủ tọa phiên tòa nhấn mạnh.

Theo cáo buộc, Cường cùng Hoàng Mạnh Hà và Hồ Sỹ Ý (quản lý nhà máy) đã thống nhất thay đổi nguyên liệu nhằm giảm đáng kể chi phí sản xuất. Tổng số tiền thu lợi bất chính của hơn 187.000 lon/hộp hàng giả là hơn 39 tỷ đồng.

Chi hơn 2,4 tỷ đồng để "thông qua" hồ sơ, 150.000 USD "chạy án"

Một nội dung đáng chú ý được xét hỏi tại phiên tòa là quá trình đăng ký, công bố sản phẩm. Theo cáo buộc, các bị cáo sử dụng phiếu kết quả kiểm nghiệm mẫu không đúng thực tế để hoàn thiện hồ sơ nộp cho cơ quan chức năng.

Để các bộ hồ sơ được xem xét, giải quyết nhanh, nhóm bị cáo đã chi tiền ngoài cho cán bộ tại Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Hòa Bình (cũ). Tại tòa, Cường thừa nhận đã chi hơn 2,4 tỷ đồng cho Bùi Thị Trang, chuyên viên Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình (cũ).

Theo kết điều tra, Trang đã sau đó chuyển cho chi cục trưởng Bùi Đinh Thị Dinh hơn 2,1 tỷ đồng và giữ lại hơn 300 triệu đồng để giải quyết nhanh 340 hồ sơ của doanh nghiệp sữa giả này.

Bị cáo Cường đồng thời khai rằng trong quá trình này, Chi cục An toàn thực phẩm không trực tiếp đến nhà máy lấy mẫu kiểm tra thực tế. Tương tự hàng trăm triệu đồng cũng được các bị cáo chi tại Chi cục An toàn thực phẩm Hà Nội.

Cơ quan tố tụng cáo buộc việc chi tiền đã tạo điều kiện để các hồ sơ công bố sản phẩm được giải quyết thuận lợi, trong khi chất lượng sản phẩm thực tế không đáp ứng tiêu chuẩn đã đăng ký.

Ngoài hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, Cường còn thừa nhận việc tổ chức hai hệ thống sổ sách kế toán tại các công ty nhằm che giấu doanh thu và giảm số tiền thuế phải nộp.

Theo đó, một hệ thống được sử dụng để báo cáo thuế, trong khi hệ thống còn lại phản ánh hoạt động kinh doanh thực tế với số liệu khác biệt.

Cường khai cùng đồng phạm đã che giấu doanh thu thực tế hơn 1.177 tỷ đồng, trong khi doanh thu báo cáo chỉ khoảng 115 tỷ đồng, qua đó gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 100 tỷ đồng.

Bị cáo Hoàng Mạnh Hà tại tòa (Ảnh: Thân Hoàng).

HĐXX cũng tập trung làm rõ khoản tiền khoảng 150.000 USD mà Cường cùng đồng phạm dùng để tìm cách "chạy án".

Theo cáo buộc, ngày 27/12/2024, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05, Bộ Công an) kiểm tra kho hàng và nhà máy của hai công ty do Cường điều hành, phát hiện nhiều sai phạm.

Lo sợ bị xử lý hình sự, Cường cùng Hoàng Mạnh Hà và Hồ Sỹ Ý bàn bạc, tìm người có quan hệ để tác động, chuyển hướng xử lý vụ việc sang xử phạt hành chính.

Thông qua nhiều người trung gian, nhóm này kết nối với Bùi Quốc Hưng, cựu Phó phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc (cũ). Cường khai đã chỉ đạo thủ quỹ rút ra 150.000 USD từ quỹ của công ty để đưa các môi giới "lo việc".

Theo kết quả điều tra, Hưng đã hai lần nhận tổng cộng 100 triệu đồng và 140.000 USD từ các trung gian. Toàn bộ số tiền được giao bằng tiền mặt. Sau khi nhận tiền, Hưng chỉ đến gặp người có thẩm quyền tại C05 để hỏi thông tin về vụ việc nhưng không thực hiện được việc tác động như đã hứa.

Khi bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an triệu tập, Hưng đã lén trả lại 100 triệu đồng cho một người trung gian và yêu cầu người này không khai báo sự việc. Theo cơ quan điều tra, số tiền còn lại Hưng đã sử dụng vào việc chi tiêu cá nhân.

Tại phiên tòa, Hoàng Mạnh Hà khai nhận do tin tưởng Hưng nên đã nhờ người này giúp đỡ. Tuy nhiên, sau khi đưa tiền, Hà không nhận được bất kỳ thông tin phản hồi nào từ Hưng.

Bùi Quốc Hưng bị đưa ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.