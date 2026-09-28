Hai 'ông trùm' sản xuất sữa giả lĩnh án

Theo đó, Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Vũ Mạnh Cường (cổ đông Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood, Giám đốc Công ty Dược Quốc tế), Hoàng Mạnh Hà (cổ đông Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood) cùng mức 30 năm tù về các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.

Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án sữa giả quy mô lớn, do Thẩm phán Nguyễn Thanh Nhã làm chủ tọa phiên tòa.

Các bị cáo còn lại, người bị tuyên mức án thấp nhất là 30 tháng tù và người bị áp dụng mức án cao nhất là 21 năm tù về các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ” và “Nhận hối lộ”.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, tạo dư luận bất bình trong xã hội. Trong vụ án này, nhiều bị cáo xâm phạm nhiều chủ thế ở các lĩnh vực khác nhau nên cần áp dụng mức án nghiêm để răn đe, phòng ngừa tội phạm và ổn định dư luận.

Tòa cũng xét các tình tiết giảm nhẹ cho những bị cáo là nhân viên, không hưởng lợi và phạm tội với vai trò thứ yếu, không đáng kể. Đối với Bùi Quốc Hưng, HĐXX đánh giá, bị cáo này là người am hiểu pháp luật nhưng vẫn thực hiện hành vi phạm tội nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc.

Các bị cáo trong vụ án tại phiên tòa.

Hồ sơ vụ án cùng diễn biến phiên tòa cho thấy, từ năm 2019 - 2025, Vũ Mạnh Cường trực tiếp nắm quyền chi phối, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính của Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood cùng nhiều công ty khác.

Thông qua Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood, Cường cùng Hoàng Mạnh Hà và các bị cáo khác đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện chuỗi hành vi sai phạm có hệ thống từ làm thủ tục đăng ký bản công bố, tự công bố sản phẩm đến cắt giảm, thay thế thành phần nguyên liệu để giảm chi phí sản xuất.

Từ đó sản xuất số lượng sản phẩm lớn, phân phối, tiêu thụ trên hầu hết các tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Trong đó có 426 lô sản phẩm sữa được kết luận là hàng giả có giá trị trên 54 tỷ đồng, thu lợi bất hợp pháp số tiền trên 39,5 tỷ đồng.

Sản phẩm hàng hóa giả được các bị cáo “tung” ra thị trường của nhóm này chủ yếu là các loại sữa dành cho người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, thiếu tháng và phụ nữ có thai. Các thành phần công bố sản phẩm: chiết xuất tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột macca, bột óc chó nhưng thực tế không có những thành phần này. Bị cáo Cường và Hà đã bỏ một số nguyên liệu đầu vào, thay thế, bổ sung thêm một số chất phụ gia.

“Ông trùm” sản xuất sữa giả Vũ Mạnh Cường.

Bằng thủ đoạn thay thế và cắt giảm nguyên liệu, Công ty Rance Pharma và Hacofood Group đã sản xuất tổng cộng hơn 187.000 hộp sữa giả. Sau đó, đã tiêu thụ gần 170.300 hộp, thu về gần 18 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, nhóm này thu lợi bất chính hơn 11 tỷ đồng.

Để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, từ năm 2019 - 2024, Vũ Mạnh Cường trao đổi, thống nhất với các cổ đông; phân công nhiệm vụ, chỉ đạo kế toán, thủ quỹ lập và theo dõi, hạch toán thuế trên 2 hệ thống sổ sách kế toán trên phần mềm Misa.

Bị cáo Hoàng Mạnh Hà là một trong hai "ông trùm" sản xuất sữa giả tại vụ án.

Cơ quan tố tụng xác định, tổng doanh thu thực tế của 9 Công ty là hơn 1.177 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu kê khai thuế hơn 115,9 tỷ đồng, doanh thu bỏ ngoài sổ sách không kê khai nộp thuế hơn 1.061 tỷ đồng. Qua đó, gây thiệt hại về thuế tổng số tiền hơn 106 tỷ đồng, thiệt hại về thuế sau khi trừ giá trị hàng giả hơn 100 tỷ đồng.

Ngoài ra, Vũ Mạnh Cường còn thông qua các mối quan hệ để móc nối, liên hệ và đưa hối lộ cho các cá nhân là lãnh đạo, cán bộ nhằm tạo điều kiện trong việc đăng ký hồ sơ công bố sản phẩm, tự công bố sản phẩm tại Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Hòa Bình (cũ). Khi vi phạm bị phát hiện, bị cáo đã tìm cách kết nối, đưa tiền để nhờ giúp đỡ, tạo điều kiện giúp Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood không bị xử lý hình sự.