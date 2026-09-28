Hai 'ông trùm' đường dây sản xuất, buôn bán sữa giả cùng lĩnh 30 năm tù

Hai "ông trùm" cùng đồng phạm lĩnh án

Chiều 28/9, sau 6 ngày xét xử và nghị án, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Dược quốc tế Rance Pharma, Công ty cổ phần Dược dinh dưỡng Hacofood Group và một số đơn vị liên quan. Các bị cáo bị xét xử về các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Môi giới hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hội đồng xét xử tuyên án.

Theo đó, trong số các bị cáo, Vũ Mạnh Cường (SN 1979) và Hoàng Mạnh Hà (SN 1979), cùng là cổ đông Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood, cùng bị đưa ra xét xử về 3 tội: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”. HĐXX tuyên phạt Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà cùng mức 30 năm tù về 3 tội danh nêu trên.

Bị cáo Đặng Trung Kiên (SN 1988, Phó Giám đốc Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood) bị xét xử về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. HĐXX tuyên phạt bị cáo Kiên 21 năm tù về 2 tội danh nêu trên.

Bị cáo Hồ Sỹ Ý (SN 1988, quản lý nhà máy, phụ trách sản xuất Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood) bị xét xử về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” và bị tuyên phạt 14 năm tù.

Các Kiểm sát viên đại diện VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Đối với 2 bị cáo phạm tội “Nhận hối lộ”, gồm: Bùi Đinh Thị Dinh (SN 1969, nguyên Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình (cũ), nay là tỉnh Phú Thọ), bị tuyên phạt 12 năm tù; Bùi Thị Trang (SN 1990, nguyên chuyên viên Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình (cũ)), bị tuyên phạt 4 năm tù.

3 bị cáo bị truy tố về tội “Môi giới hối lộ”, gồm Phạm Gia Khải (SN 1971, trú tại Khu đô thị Nam Thăng Long, phường Phú Thượng, Hà Nội), Nguyễn Văn Quân (SN 1977, trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư xây dựng Đông Bắc A) và Nguyễn Văn Hòa (SN 1976, trú tại Khu đô thị Đồng Sơn, phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ). HĐXX tuyên phạt Phạm Gia Khải 42 tháng tù, Nguyễn Văn Quân 5 năm tù và Nguyễn Văn Hòa 3 năm tù.

Bị cáo Phạm Thị Hương (SN 1988, nhân viên Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood) bị đưa ra xét xử về tội “Đưa hối lộ” và bị tuyên phạt 6 năm tù.

Bị cáo Bùi Quốc Hưng (SN 1981, nguyên Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Phúc (cũ)) bị đưa ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và bị tuyên phạt 12 năm tù.

Các bị cáo đứng nghe HĐXX tuyên án.

Đối với nhóm bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thành Luân (SN 1987, Giám đốc Công ty Rance Pharma và Công ty Nasaka Á Châu) 7 năm tù; Nguyễn Văn Tú (SN 1981, Giám đốc Công ty Hacofood và Công ty Win CT) bị tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù.

Nguyễn Thu Thủy (SN 1974, Kế toán trưởng Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood) bị tuyên phạt 7 năm tù. Nguyễn Thị Mai Hương (SN 1990, nhân viên kế toán nội bộ, thủ quỹ Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood) bị tuyên phạt 6 năm tù.

Các bị cáo còn lại là giám đốc, phó giám đốc các công ty thương mại và nhân viên công ty sữa, cùng phạm tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, bị tuyên phạt các mức án từ 30 tháng tù đến 5 năm 6 tháng tù.

Đường dây sữa giả và những khoản tiền hối lộ

Theo HĐXX, từ năm 2019 đến năm 2025, Vũ Mạnh Cường đã đứng tên và nhờ hoặc giao cho người khác đứng tên thành lập 9 công ty hoạt động độc lập trên địa bàn TP Hà Nội để sản xuất, buôn bán các sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung, trong đó có các sản phẩm sữa.

Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood thực hiện việc sản xuất. 7 công ty còn lại gồm Công ty Nasaka Á Châu, Công ty WinCT, Công ty Safaco, Công ty Dược quốc tế, Công ty Darifa, Công ty Phúc An Khang và Công ty Long Khang có nhiệm vụ nhập sản phẩm từ các công ty sản xuất để bán ra thị trường (công ty thương mại).

Các bị cáo đứng nghe HĐXX tuyên án.

Cơ quan tố tụng xác định, do Vũ Mạnh Cường là cổ đông chính tại các công ty sản xuất và có vốn góp tại 7 công ty thương mại nên từ năm 2021 đến tháng 4/2025, Vũ Mạnh Cường cùng Hoàng Mạnh Hà trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood.

Kết quả điều tra xác định có 426 lô sản phẩm sữa là hàng giả, trị giá hơn 54 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 39 tỉ đồng. Từ năm 2019-2024, Cường còn bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới lập hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu thực tế, trốn tránh nghĩa vụ thuế. Tổng doanh thu thực tế của 9 công ty là hơn 1.177 tỉ đồng, trong đó doanh thu kê khai thuế hơn 115 tỉ đồng, doanh thu bỏ ngoài sổ sách hơn 1.061 tỉ đồng; hành vi này gây thiệt hại về thuế sau khi trừ giá trị hàng hóa hơn 100 tỉ đồng.

Trong quá trình hoạt động, Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà đã chỉ đạo Phạm Thị Hương thực hiện việc liên hệ, trao đổi, đặt vấn đề và đưa tiền cho Bùi Thị Trang cùng một số cán bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình (cũ) và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, nhằm được giúp đỡ, tạo điều kiện, hướng dẫn trong việc xét duyệt 389 hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm, tự công bố sản phẩm và xác nhận nội dung quảng cáo. Tổng số tiền Hương đưa cho các cán bộ để thực hiện việc này là hơn 2,7 tỉ đồng.

Quang cảnh HĐXX tuyên án.

Sau đó, Trang chuyển cho Bùi Đinh Thị Dinh (nguyên Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình (cũ)) hơn 2,17 tỉ đồng; Trang hưởng lợi 302 triệu đồng.

Đối với hành vi “Môi giới hối lộ”, Phạm Gia Khải được xác định là người làm trung gian sau khi nhận thông tin từ Hoàng Mạnh Hà về việc các công ty bị C05, Bộ Công an kiểm tra, thu giữ sản phẩm. Khải liên hệ Nguyễn Văn Quân, nhờ tìm người kết nối để đưa tiền, nhằm giúp các công ty của Hà và Cường không bị xử lý hình sự. Khải trực tiếp sắp xếp việc giao nhận 150.000 USD, tương đương khoảng 3,78 tỉ đồng, giữa Hà và Quân.

Sau khi nhận số tiền này, Nguyễn Văn Quân liên hệ Nguyễn Văn Hòa và Bùi Quốc Hưng. Quân đưa 200 triệu đồng cho Hòa để Hòa mua quà cho Hưng và trực tiếp đưa 140.000 USD cho Hưng nhằm nhờ tác động đến người có thẩm quyền. Hòa nhận 200 triệu đồng từ Quân, trong đó đưa 100 triệu đồng cho Hưng, đồng thời sắp xếp địa điểm để Quân gặp Hưng.

Bị cáo Bùi Quốc Hưng (nguyên Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Phúc (cũ)) biết rõ việc nhận tiền để tác động đến người có thẩm quyền là trái pháp luật nhưng vẫn nhận lời giúp hai công ty. Hưng nhận 100 triệu đồng từ Hòa và 140.000 USD từ Quân. Sau khi nhận tiền, Hưng không đưa cho bất kỳ người nào và cũng không trả lại cho Quân. Cơ quan tố tụng xác định Hưng phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.