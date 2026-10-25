Hai ông Lula và Flávio Bolsonaro dốc sức vận động trước giờ bầu cử vòng hai Brazil

Cuộc bầu cử Brazil năm nay là cuộc đối đầu giữa ông Lula, 80 tuổi, và ông Flavio Bolsonaro, 45 tuổi, con trai cả của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro.

Các cuộc thăm dò dư luận công bố vào ngày 24/10 tiếp tục phản ánh sự bám đuổi sát sao giữa hai ứng cử viên sau kết quả ở vòng một. Cụ thể, khảo sát của CNT/MDA ghi nhận ông Flávio Bolsonaro đang tạm dẫn trước ông Lula da Silva với khoảng cách hẹp 1,3 điểm phần trăm.

Ông Lula da Silva, người đang tìm kiếm nhiệm kỳ thứ tư không liên tiếp, đã khởi động ngày vận động cuối cùng bằng cuộc diễu hành dọc bãi biển Copacabana nổi tiếng ở Rio de Janeiro. Hàng nghìn người ủng hộ đã tràn xuống đường đồng hành cùng ông dưới thời tiết nắng gay gắt.

Ông Lula da Silva và ông Flávio Bolsonaro tranh luận trực tiếp.. Video: X/AlertaNews24

Sau đó, ông tiếp tục dẫn đầu một cuộc tuần hành lớn tại São Paulo, đi qua Đại lộ Paulista, nơi diễn ra các cuộc biểu tình chính trị truyền thống của thành phố lớn nhất Brazil.

Về phần mình, Thượng nghị sĩ Flávio Bolsonaro đã tham gia một đoàn diễu hành xe máy đông đảo tại Belo Horizonte, thủ phủ bang Minas Gerais. Đây được xem là bang chiến địa then chốt vì kể từ năm 1980, chưa từng có ứng cử viên nào đắc cử Tổng thống mà không giành chiến thắng tại Minas Gerais.

Sau sự kiện ở Minas Gerais, ông Flávio Bolsonaro tiếp tục tham gia cuộc tuần hành tranh cử tại bang quê nhà Rio de Janeiro, nơi ông đại diện trên cương vị Thượng nghị sĩ từ năm 2019. Là con trai cả của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, ông Flávio Bolsonaro lần đầu được cha hậu thuẫn ra tranh cử Tổng thống vào tháng 12 năm ngoái.

Trước đó vào 23/10, ông Lula da Silva và ông Flávio Bolsonaro đã có cuộc tranh luận trực tiếp cuối cùng trên TV Globo. Tại đây, hai đối thủ đã tranh cãi gay gắt về chi phí sinh hoạt và đưa ra nhiều lời công kích.

Gần 159 triệu cử tri Brazil hợp lệ sẽ bước vào cuộc bỏ phiếu vào ngày 25/10, trong đó hơn 33 triệu cử tri (tương đương 21% tổng cử tri) từng vắng mặt ở vòng một sẽ có cơ hội tham gia quyết định tương lai chính trị của đất nước.