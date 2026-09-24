Hai ông lớn công nghệ cảnh báo không để AI trở thành công cụ áp đặt lên thế giới

Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman (trái) và Giám đốc điều hành Anthropic Dario Amodei kêu gọi hợp tác quốc tế và xây dựng các tiêu chuẩn chung nhằm kiểm soát rủi ro từ trí tuệ nhân tạo. (Nguồn: Firstpost)

Đồng thời, đại diện hai công ty này kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế nhằm kiểm soát những rủi ro phát sinh từ tốc độ phát triển nhanh chóng của AI.

Những vấn đề này được đưa ra tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) về AI và an ninh quốc tế.

Phát biểu tại phiên họp, Giám đốc điều hành (CEO) OpenAI Sam Altman cho rằng, thế giới đang đứng trước lựa chọn giữa việc AI trở thành động lực cho sáng tạo, khám phá và một cuộc chuyển đổi công nghiệp kéo theo những xáo trộn khó lường.

Theo CEO của OpenAI, AI cần được phát triển vì con người, trong khi những quyết định quan trọng về công nghệ này cần được định hình thông qua các quy trình dân chủ và sự tham gia của chính phủ.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành Anthropic Dario Amodei chỉ ra hai nhóm rủi ro chính, gồm việc các mô hình AI bị sử dụng sai mục đích và khả năng năng lực của hệ thống phát triển nhanh hơn khả năng kiểm soát của chính những người xây dựng chúng.

Đại diện Anthropic nhấn mạnh, nếu được quản lý không phù hợp, AI có thể trở thành rủi ro đối với toàn nhân loại, đồng thời kêu gọi xây dựng các tiêu chuẩn chung trên phạm vi toàn cầu để kiểm tra nguy cơ mất kiểm soát và sử dụng sai mục đích đối với các mô hình AI.

Nhấn mạnh quy mô của thách thức, đại diện Anthropic cho rằng, việc quản lý rủi ro AI vượt quá khả năng của bất kỳ doanh nghiệp riêng lẻ nào và cần được xử lý ở cấp độ toàn ngành cũng như toàn cầu.

Quan điểm này đặt trọng tâm vào việc hình thành những chuẩn mực chung giữa các quốc gia, thay vì để mỗi công ty hoặc từng chính phủ tự xác lập cách tiếp cận riêng đối với các công nghệ AI tiên tiến.

Cùng tại phiên họp, đồng Chủ tịch Hội đồng Khoa học độc lập quốc tế về AI của LHQ Yoshua Bengio cảnh báo, không nên coi sự phát triển AI như một cuộc cạnh tranh không thể tránh khỏi giữa các doanh nghiệp và quốc gia.

Theo ông Yoshua Bengio, quan niệm về một “cuộc đua” là kết quả của những lựa chọn do các công ty đưa ra và có thể thay đổi.

Trong bối cảnh lòng tin giữa các quốc gia còn hạn chế, đại diện LHQ cho rằng, một cuộc đua thiếu kiểm soát về AI có thể tạo ra rủi ro đối với tất cả các nước.

(theo Anadolu)