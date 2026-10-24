Hai ô tô đỗ sát nhau gặp sự cố bất thường trên đường ở Huế

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân phát hiện một ô tô màu trắng đỗ sát vỉa hè trên đường Hà Nội, phường Thuận Hóa, TP Huế, bị cháy đen tại hai vị trí. Các dấu vết cháy tập trung ở phần phía trước bên phải đầu xe và khu vực cạnh gương chiếu hậu bên phải.

Hiện trường vụ việc.

Đáng chú ý, chiếc ô tô đỗ ngay phía sau xe bị cháy cũng xuất hiện vết xước trên bề mặt sơn ở khu vực phía trước, bên cửa phụ.

Theo anh N.Q.R., chủ chiếc xe có vết xước, phương tiện do em trai anh điều khiển và đỗ trên đường Hà Nội vào rạng sáng cùng ngày. Sau khi nhận được thông tin về sự việc, anh R. đã đến hiện trường để phối hợp xác minh.

Lãnh đạo UBND phường Thuận Hóa xác nhận vụ việc, đồng thời cho biết lực lượng chức năng đang tiến hành xác minh và truy tìm đối tượng liên quan.

Hiện nguyên nhân khiến hai ô tô bị hư hỏng, cũng như mối liên hệ giữa các dấu vết cháy sém và trầy xước trên hai phương tiện, đang được cơ quan chức năng làm rõ.