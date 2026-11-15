Hai nước thành viên NATO từ chối tài trợ thêm vũ khí cho Ukraine

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

Theo kênh RT của Nga chiều 14/11, Ba Lan đã từ chối tiếp tục tài trợ cho việc mua vũ khí do Mỹ sản xuất dành cho Ukraine, viện dẫn chi tiêu quân sự trong nước và tình trạng thâm hụt ngân sách.

Một thành viên khác của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là Bulgaria cũng từ chối tham gia gói viện trợ trị giá 70 tỷ euro của châu Âu và tuyên bố sẽ không tiếp tục cung cấp vũ khí, đạn dược từ kho dự trữ của mình.

Vào hôm 13/11, Thủ tướng Donald Tusk cho biết ông đã thông báo với Tổng thư ký NATO rằng Ba Lan "sẽ không đóng góp bất kỳ khoản tiền nào cho chương trình PURL [Danh sách các nhu cầu ưu tiên của Ukraine] vào thời điểm này... bởi chúng tôi đang chi rất nhiều cho việc trang bị vũ khí của chính mình". Ông cũng viện dẫn tình trạng "thâm hụt ngân sách cao" của Ba Lan.

Cũng trong ngày 13/11, Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev tuyên bố rằng nước này không còn khả năng hỗ trợ tài chính cho Ukraine, với lý do thâm hụt ngân sách và cho biết thêm: "Chúng tôi sẽ không cung cấp thêm bất kỳ vũ khí và đạn dược nào từ kho dự trữ của Quân đội Bulgaria".

Ông Radev cũng loại trừ khả năng Bulgaria tham gia gói tài trợ bổ sung trị giá 70 tỷ euro mà nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky đề nghị các nước EU ủng hộ.

Ông cảnh báo rằng việc tiếp tục chi tiền cho cuộc xung đột bằng nguồn lực của người dân EU đang làm gia tăng căng thẳng xã hội và bất ổn chính trị trên toàn khối.

Chương trình PURL được triển khai vào tháng 7/2025, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối cấp cho Kiev một khoản hỗ trợ không giới hạn. Hiện chương trình cũng có sự tham gia của một số quốc gia không thuộc NATO, trong đó có Canada, Australia và New Zealand.

Theo báo cáo giám sát của Chính phủ Mỹ được công bố trong tuần này, tính đến cuối tháng 9, 27 đồng minh và đối tác NATO đã cam kết đóng góp khoảng 6,8 tỷ USD cho chương trình, trong đó 4,9 tỷ USD đã được chuyển vào Bộ Tài chính Mỹ.

Ba Lan là một trong những quốc gia ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất kể từ khi xung đột Nga - Ukraine leo thang vào năm 2022. Tuy nhiên, quan hệ giữa hai nước láng giềng đã xấu đi trong những tháng gần đây do những tranh cãi liên quan đến việc Ukraine tôn vinh các nhân vật từng cộng tác với Đức Quốc xã.

Tranh cãi tập trung vào việc Ukraine chính thức tôn vinh Tổ chức Những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine (OUN) và cánh vũ trang của tổ chức này là Quân đội Khởi nghĩa Ukraine (UPA), lực lượng đã tiến hành các vụ thảm sát người Ba Lan tại Volhynia và Đông Galicia trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

Vácsava coi việc sát hại khoảng 100.000 người Ba Lan tại các khu vực này, hiện phần lớn thuộc lãnh thổ Ukraine, là hành động diệt chủng.

UPA và OUN từng cộng tác với Đức Quốc xã trong cuộc xâm lược Liên Xô năm 1941.

Tuy nhiên, vào tháng 5, ông Zelensky đã trao danh hiệu danh dự "Những anh hùng UPA" cho một đơn vị tác chiến đặc biệt tinh nhuệ của Ukraine. Động thái này khiến Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki tước Huân chương Đại bàng Trắng của ông Zelensky, phần thưởng cao quý nhất của Nhà nước Ba Lan.

Nga từ lâu đã cáo buộc giới lãnh đạo Ukraine tôn vinh những người từng cộng tác với Đức Quốc xã và thúc đẩy hệ tư tưởng Quốc xã.

Nga cũng chỉ trích các chính phủ phương Tây làm ngơ trước việc Ukraine tôn vinh các lực lượng dân tộc chủ nghĩa từng hoạt động trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, trong khi vẫn tiếp tục ủng hộ nước này.

Moskva đồng thời lập luận rằng việc phương Tây cung cấp vũ khí chỉ kéo dài cuộc xung đột mà không làm thay đổi kết quả, đồng thời làm gia tăng nguy cơ đối đầu quân sự trực tiếp giữa NATO và Nga.