Hai nước thành viên NATO ở Baltic đẩy mạnh xây dựng hệ thống phòng thủ biên giới với Nga

Khu vực biên giới Nga - Estonia. Ảnh: TASS

Đài truyền hình Latvia ngày 9/11 đưa tin, các chiến hào chống tăng đã được đào dọc theo đoạn biên giới dài 4 km ở phía Đông nước này.

Theo ước tính của truyền hình Latvia, đến đầu năm tới, nước này dự kiến hoàn thành 27 km trong tổng số 89 km chiến hào. Công trình này sẽ được bổ sung bằng nhiều loại chướng ngại vật khác, chẳng hạn như khối bê tông chống tăng còn được gọi là "răng rồng".

Đại diện quân đội Latvia – ông Edgars Briedis cho biết muốn vượt qua hào chống tăng, các lực lượng quân sự phải lấp hào hoặc sử dụng cầu quân sự phù hợp. Trong khi đó, việc phá bỏ chướng ngại vật bê tông hình răng rồng đòi hỏi những phương tiện khác.

Hình ảnh trên truyền hình Latvia cho thấy các khối bê tông chống tăng được bố trí thành ba hàng liền kề, mỗi khối nặng 1,5 tấn và cao hơn 1 mét. Hào chống tăng sâu hơn 2 mét cũng được đào dọc theo các hàng chướng ngại vật này. Cả hai hạng mục phòng thủ dự kiến được xây dựng cách hàng rào biên giới với Nga chỉ vài mét.

Trong khi đó, theo truyền thông Estonia, những boongke bê tông đầu tiên gần thành phố biên giới Narva đã được hoàn thành vào cuối tháng 10. Một số công trình trú ẩn khác được xây dựng tại khu vực Đông Bắc và Đông Nam Estonia, trang bị hệ thống điện và thông tin liên lạc. Các cấu trúc bê tông và chướng ngại vật chống tăng cũng đã được lắp đặt.