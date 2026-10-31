Hai nữ sinh viên rủ nhau đi leo núi khiến lực lượng chức năng phải vào cuộc

Ngày 30/10, Bộ Công an cho biết lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 25 Công an TP.HCM đã phối hợp với các lực lượng chức năng phường Tân Phước cứu hộ thành công hai nữ sinh viên đi lạc trên núi.

Hai nữ sinh được xác định là L.T.T.N., quê Đồng Tháp và T.H.N., quê Bình Thuận, cùng là sinh viên Trường Đại học Luật TP.HCM.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 25 phối hợp với lực lượng chức năng tìm thấy 02 nữ sinh trên núi Ông Trịnh.

Theo thông tin ban đầu, hai nữ sinh đến khu vực núi Thị Vải, gần chùa Linh Sơn Bửu Thiền Tự, phường Phú Mỹ để tham quan và leo núi.

Sau khi lên tới đỉnh, cả hai tìm đường xuống nhưng bị mất phương hướng. Trong quá trình di chuyển, hai nữ sinh đi lạc sang khu vực núi Ông Trịnh, thuộc phường Tân Phước, và không thể tự tìm đường trở về.

Khoảng 17h ngày 29/10, sau khi nhận được tin báo từ gia đình, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 25 phối hợp với Công an phường Tân Phước và Ban Chỉ huy Quân sự phường triển khai phương án tìm kiếm.

Sau gần 2 giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện hai nữ sinh tại khu vực núi Ông Trịnh.

Vị trí hai người được tìm thấy cách điểm xuất phát khoảng 5km. Sau khi tiếp cận, lực lượng cứu hộ hỗ trợ đưa cả hai xuống núi an toàn.

Vụ việc một lần nữa cho thấy người dân khi tham quan, leo núi cần chủ động tìm hiểu địa hình, lựa chọn lộ trình phù hợp và chuẩn bị phương tiện liên lạc cần thiết để hạn chế nguy cơ bị lạc, nhất là khi di chuyển tại khu vực rừng núi hoặc địa hình phức tạp.