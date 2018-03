Hai nữ sinh thoát chết trước mũi xe tải phải chịu trách nhiệm gì?

Hai nữ sinh ngã văng giữa đường khiến tài xế xe tải đánh lái tránh đâm hỏng 2 ôtô phải chịu trách nhiệm gì?

Liên quan đến vụ việc tài xế xe tải đánh lái "cứu mạng" hai nữ sinh đi xe máy ngã giữa đường sau đó đâm vào 2 ô tô con ở Hải Phòng, cư dân mạng đã có những ý kiến trái chiều về sự việc trên đồng thời bày tỏ thắc mắc về trách nhiệm của các bên có liên quan.

Nhận định về vụ tai nạn, trao đổi với PV Báo Giao thông, Luật sư Đặng Văn Cường (Văn phòng Luật Chính Pháp) cho rằng, người đáng thương và đáng được chia sẻ chính là tài xế xe tải bởi hành động đánh lái kịp thời, tránh gây thương vong cho hai cô gái trẻ, "Tôi đánh giá anh tài xế là người khá có kinh nghiệm đồng thời đầy trách nhiệm trong việc tham gia giao thông của mình!", luật sư Cường nói.

Ông Cường cho biết, theo như báo chí phản ánh, việc tài xế xe tải đâm hỏng hai ô tô có thể dẫn tới thiệt hại hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng, lúc này chắc chắn công an sẽ vào cuộc và xác minh, điều tra làm rõ hai góc độ. Thứ nhất, phía người tài xế thời điểm trên có vi phạm các lỗi giao thông như phần đường, tốc độ hay sử dụng rượu bia khi lái xe không vv... "Nếu xác định đây là tình huống bất ngờ và tài xế xe tải chấp hành đúng các quy định về luật giao thông thì sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự!". Thứ hai, về phía hai cô nữ sinh, cơ quan chức năng cũng phải xác định tương tự như tài xế, nếu cũng rơi vào tình huống bất ngờ do người khác gây tai nạn hoặc nguyên nhân tai nạn ban đầu do lỗi hạ tầng giao thông, lỗi kỹ thuật của chiếc xe thì được miễn truy cứu, còn ngược lại, hai cô gái này sẽ đối mặt với việc bị xử lý hình sự và dân sự.

Nói tiếp về tình tiết xe tải gây hư hại cho hai chiếc ô tô khác sau cú đánh lái tránh gây thương vong cho hai cô gái trẻ, luật sư Cường nhấn mạnh, những người chủ của chiếc xe đó có quyền yêu cầu tài xế xe tải phải bồi thường thiệt hại cho mình, nếu tài xế xe tải lái thuê cho một doanh nghiệp nào đó thì bản thân chủ doanh nghiệp phải có trách nhiệm đền bù, "Còn nếu cơ quan chức năng xác định thiệt hại của hai chiếc ô tô bị xe tải đâm hư hại do lỗi toàn bộ xuất phát từ hai cô gái kia thì chính họ sẽ phải đền bù tất cả!", ông Cường khẳng định.

Trước tình huống hai cô nữ sinh vội vàng bỏ đi sau vụ tai nạn, bỏ mặc tài xế xe tải khiến cư dân mạng bức xúc, luật sư Đặng Văn Cường đánh giá đây là hành vi đáng chê trách, kém văn hóa, bởi theo luật GTĐB đã quy định rõ, người điều khiển phương tiện trực tiếp gây ra tai nạn phải có trách nhiệm cứu giúp người bị nạn, nếu trốn tránh trách nhiệm sẽ bị xử phạt hành chính và thậm chí là tình tiết tăng nặng trong trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự, "Trong trường hợp này, dù hai cô gái có phải trực tiếp hay gián tiếp gây ra vụ tai nạn liên hoàn nói trên thì hành động vội vàng bỏ đi, mặc kệ tài xế xe tải như vậy cũng sẽ bị dư luận lên án kịch liệt!.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 13h ngày 29/3, trên đường 359C (thuộc xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), anh Đỗ Văn Tiến (41 tuổi, trú Thủy Nguyên) điều khiển xe tải chở đá. Khi đang lưu thông đúng phần đường của mình, anh Tiến buộc phải “bẻ lái” gấp, để tránh tông phải hai nữ sinh đi cùng chiều, vừa bị đổ xe máy và ngã văng ra đường. Sau cú “bẻ lái” gấp, xe tải của anh Tiến va chạm với hai xe ô tô đang đỗ ở vỉa hè và lật nghiêng, đá đổ tràn ra đường.

Toàn bộ quá trình “bẻ lái” gấp để tránh vụ tai nạn được camera an ninh của nhà dân ghi lại. Sau đó, đoạn băng ghi lại cảnh này đã được đăng tải trên mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận khen ngợi tài xế xe tải xử lý tình huống tốt, không gây thương vong về người.

Hiện tại, người tài xế xe tải này đang phải điều trị thương tích gãy xương sườn và đối mặt với nguy cơ đền bù thiệt hại một khoản tiền khá lớn cho chủ của hai chiếc ô tô bị hư hại.

Hoàng Nam