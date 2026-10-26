Hai nữ sinh ở An Giang nhặt được ví tiền, tìm người đánh rơi để trả lại

Hai nữ sinh trao trả chiếc ví nhặt được cho chị Huỳnh Thị Yến Nhi tại Công an xã Ngọc Chúc

Trước đó, chiều 23.10, trên đường đi qua khu dân cư ấp Ngọc An, xã Ngọc Chúc, hai em phát hiện một chiếc ví bị đánh rơi bên đường. Kiểm tra bên trong, các em thấy nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng cùng số tiền mặt 2.965.000 đồng.

Với tinh thần trung thực, trách nhiệm, hai em nhanh chóng mang toàn bộ tài sản đến Công an xã Ngọc Chúc trình báo, nhờ lực lượng chức năng xác minh, tìm chủ sở hữu để trao trả.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Ngọc Chúc khẩn trương xác minh thông tin. Đến sáng 24.10, lực lượng công an xác định chủ sở hữu chiếc ví là chị Huỳnh Thị Yến Nhi, 26 tuổi, trú tại xã Hòa Thuận, đồng thời liên hệ để chị đến nhận lại tài sản.

Chị Nhi cho biết, ngày 23.10, trên đường đi từ xã Giồng Riềng về xã Hòa Thuận, chị không may đánh rơi chiếc ví. Dù nhiều lần quay lại đoạn đường đã đi qua để tìm kiếm, chị vẫn không tìm thấy. Khi được nhận lại đầy đủ giấy tờ và số tiền bị mất, chị vui mừng, xúc động, gửi lời cảm ơn hai nữ sinh cùng cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ngọc Chúc đã hỗ trợ tìm lại tài sản.

Công an xã Ngọc Chúc biểu dương tinh thần trung thực, ý thức trách nhiệm của hai em Nguyễn Lâm Bảo Trân và Nguyễn Lâm Bảo Trâm. Hành động giản dị nhưng ý nghĩa của hai nữ sinh không chỉ giúp người dân tìm lại tài sản bị mất mà còn thể hiện nét đẹp trong cách ứng xử, ý thức sống có trách nhiệm với cộng đồng.

Việc làm tốt của hai em góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, đồng thời lan tỏa những giá trị nhân văn trong đời sống, khuyến khích những hành động đẹp, xây dựng cộng đồng văn minh, nhân ái.