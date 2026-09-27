Hai nữ sinh đuối nước thương tâm trong hồ tưới nước cà phê

Trước đó, lúc 16h30 ngày 26/9, UBND xã Ia Le nhận được tin báo về việc tại hồ nước trong đất rẫy của ông Nguyễn Tất Trường (trú xã Nam Ban Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) thuộc địa phận thôn Thiên An, xã Ia Le xảy ra vụ đuối nước làm 2 người tử vong.

Xác minh nhanh, cơ quan chức năng xác định: Khoảng 14h30 cùng ngày, cháu P.T.N. (SN 2014) và H.T.N.C. (SN 2015) cùng trú thôn Phú Hà, xã Ia Le đi xe đạp điện từ rẫy ở thôn Thiên An về nhà tại thôn Phú Hà.

Hiện trường vụ đuối nước khiến 2 em học sinh đuối nước.

Đến khoảng 15h30 cùng ngày, ông Huỳnh Ngọc Long (bố của cháu H.T.N.C.) trên đường từ rẫy về nhà thì phát hiện xe đạp điện dựng bên đường và 2 mũ bảo hiểm tại khu vực hồ nước trong đất rẫy của ông Nguyễn Tất Trường.

Nghi ngờ con mình gặp nạn, ông Long lặn xuống hồ chứa nước tưới cà phê thì phát hiện thi thể của 2 cháu dưới hồ nước nên nhờ người hỗ trợ đưa thi thể các cháu lên bờ và trình báo cơ quan chức năng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.