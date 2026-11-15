Hai nữ sinh biến mất cách nhau một năm, hơn 30 năm chưa tìm ra hung thủ, hé lộ loạt tình tiết rùng mình

Vụ án được chương trình 20/20 của đài ABC tái hiện trong tập phát sóng ngày 13/11, hé lộ nhiều tình tiết đáng chú ý về hành trình điều tra hai vụ mất tích gây chấn động tại địa phương.

Hai nữ sinh lần lượt biến mất trong hai năm liên tiếp

Ngày 9/4/1995, Robin Frances Murphy, 17 tuổi, mất tích sau khi gặp một người bạn tại trung tâm mua sắm nơi cô làm việc ở cửa hàng tạp hóa ShopRite, theo ABC News.

Vài ngày sau, người thân của Murphy tổ chức tìm kiếm tại khu rừng phía sau cửa hàng. Trong quá trình này, họ phát hiện lịch làm việc và phiếu lương của cô. Ví tiền cùng giấy tờ tùy thân của nữ sinh cũng được tìm thấy trong một thùng rác phía sau trung tâm mua sắm.

Tuy nhiên, mọi nỗ lực tìm kiếm đều không mang lại kết quả. Hơn 30 năm trôi qua, Murphy vẫn chưa được tìm thấy và chưa có ai bị bắt giữ hoặc truy tố liên quan đến vụ mất tích.

Robin Murphy. (phải) và Josette Wright. Ảnh: People.

Trước đó, vào tháng 10/1994, Josette Wright, 12 tuổi, cũng biến mất một cách bí ẩn. Mẹ cô trình báo con gái mất tích ngày 4/10 sau khi Wright không trở về nhà vào tối hôm trước.

Các cuộc tìm kiếm ban đầu không phát hiện dấu vết của nữ sinh. Đến tháng 11/1995, một thợ săn phát hiện hài cốt của Wright trong khu rừng.

Theo hồ sơ điều tra, bộ xương được tìm thấy trong tình trạng không mặc quần áo, nằm dưới một chiếc áo khoác phủ đầy lá cây và mảnh vụn thực vật. Tại hiện trường, lực lượng chức năng còn phát hiện một chiếc quần lót, dây nylon có thắt nút, áo ngực bị buộc cùng một số vật dụng khác.

Một bác sĩ pháp y nhận định tình trạng hài cốt phù hợp với khả năng nạn nhân tử vong do ngạt thở. Chiếc quần lót được tìm thấy dường như đã bị nhét vào cổ họng cô bé. Tuy nhiên, do thi thể chỉ còn bộ xương, chuyên gia không thể xác định chính xác nguyên nhân tử vong.

Một nhà nhân chủng học cũng làm chứng rằng hai tay và hai chân Wright bị trói ra phía sau lưng, thi thể nằm úp mặt xuống đất.

Hai thanh niên bị kết án rồi được tuyên vô tội

Ngày 1/7/1996, Andrew Krivak và Anthony DiPippo, khi đó lần lượt 17 và 18 tuổi, bị bắt và truy tố về tội cưỡng hiếp, sát hại Wright.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát thu thập lời khai từ một số người quen của hai thanh niên. Dominic Neglia, người bạn từng bị bắt cùng họ vì tội liên quan đến ma túy, được cho là đã cung cấp thông tin về cái chết của Wright. Một người bạn khác là Adam Wilson cũng đưa ra lời khai buộc tội hai người.

Andrew Krivak và Anthony DiPippo in 2023. Ảnh: People.

Tuy nhiên, những lời khai này về sau liên tục bị rút lại. Wilson thay đổi lời khai trước khi phiên tòa diễn ra. Neglia cũng ký bản tuyên thệ phủ nhận lời khai trước đó, đồng thời cáo buộc cảnh sát nhiều lần gây sức ép, đe dọa truy tố anh về các tội liên quan đến ma túy.

“Tôi bắt đầu bằng một câu chuyện nhỏ rồi tự đào mồ chôn chính mình”, Neglia nói trong bản tuyên thệ.

Trong quá trình điều tra, Krivak thừa nhận đã cưỡng hiếp Wright nhưng phủ nhận sát hại cô. Phía bào chữa cho rằng cảnh sát đã thông báo sai kết quả kiểm tra nói dối để ép Krivak ký vào bản thú tội do họ soạn sau 7 giờ thẩm vấn.

Trong khi đó, DiPippo phủ nhận mọi liên quan đến vụ án, khẳng định thời điểm xảy ra sự việc ông đang sống tại bang Connecticut cùng bạn gái.

Mặc dù xuất hiện nhiều điểm gây tranh cãi, mùa hè năm 1997, Krivak và DiPippo vẫn bị kết tội giết người cấp độ hai và hiếp dâm cấp độ một trong hai phiên tòa riêng biệt. Cả hai cùng nhận mức án từ 25 năm tù đến chung thân.

Nghi phạm khác được chú ý, hai bản án lần lượt bị hủy

Trong quá trình điều tra, Howard Gombert cũng được nhắc đến như một nghi phạm tiềm năng. Người này từng làm việc tại tiệm giặt là trong cùng trung tâm mua sắm nơi Murphy làm việc.

Theo lời kể của đồng nghiệp và bạn bè Murphy với cảnh sát, cô từng quen biết Gombert thông qua bạn gái của ông ta. Khi được thẩm vấn năm 1995, Gombert khai chỉ gặp Murphy trong thời gian ngắn vào đêm cô mất tích và lần cuối nhìn thấy cô đi về phía nhà hàng nơi bạn trai làm việc.

Năm 2000, cảnh sát khám xét nơi ở của Gombert sau khi người này bị bắt vì tấn công tình dục bạn gái. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nhiều túi đựng đồ lót. Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy có mẫu trùng khớp với Murphy. Gombert đưa ra nhiều lời giải thích khác nhau về nguồn gốc số đồ lót, trong đó có việc cho rằng chúng được mua từ một cửa hàng đồ cũ.

Howard Gombert. Ảnh: People.↵

Đối với vụ án Wright, một nhân chứng được cho là đã nhìn thấy nữ sinh ngồi trong xe của Gombert vào ngày cô mất tích.

Joseph Santoro, một tù nhân từng ở cùng trại giam với Gombert, cũng khai rằng người này từng thừa nhận có liên quan đến vụ việc. Theo lời Santoro, Gombert kể đã gặp Wright tại nhà bạn gái cũ, sau đó dụ cô bé lên xe bằng cách nhờ trông trẻ. Tuy nhiên, những thông tin này chủ yếu xuất phát từ lời khai của nhân chứng và chưa dẫn đến việc Gombert bị truy tố.

Trong khi đó, DiPippo liên tục kháng cáo bản án. Năm 2012, ông được xét xử lại lần thứ hai do tòa án xác định luật sư bào chữa trước đó có xung đột lợi ích khi đồng thời đại diện cho Gombert trong một vụ án khác. Dù vậy, DiPippo tiếp tục bị kết tội.

Đến năm 2016, vụ án được đưa ra xét xử lần thứ ba. Lần này, phía bào chữa được phép đưa Santoro ra làm chứng về những lời khai liên quan đến Gombert. Kết quả, DiPippo được tuyên vô tội.

Theo Rolling Stone, bang New York sau đó bồi thường cho DiPippo 2,9 triệu USD vì bị kết án oan. Hạt Putnam cũng đồng ý dàn xếp vụ kiện với số tiền 12 triệu USD.

Với Krivak, sau nhiều năm kháng cáo, ông được chấp thuận xét xử lại vào năm 2019. Tại phiên tòa bắt đầu năm 2023, thẩm phán cho phép phía bào chữa đưa ra những bằng chứng liên quan đến Gombert. Kết quả, Krivak được tuyên vô tội.

Hạt Putnam sau đó đạt thỏa thuận bồi thường 20 triệu USD với Krivak trong vụ kiện liên quan đến việc kết án oan. Ông cũng nhận thêm 5,72 triệu USD thông qua một vụ kiện khác.

Howard Gombert vẫn chưa bị truy tố trong hai vụ mất tích

Dù từng được nhiều nhân chứng nhắc đến và nằm trong diện chú ý của cảnh sát, Howard Gombert chưa bao giờ bị truy tố liên quan đến vụ mất tích của Murphy hay cái chết của Wright.

Theo ABC News, Gombert từng bị kết án tổng cộng 30 năm tù vì cưỡng hiếp một bé gái 7 tuổi tại Connecticut và tấn công tình dục bạn gái cũ.

Trong email gửi chương trình 20/20, Gombert phủ nhận mọi liên quan đến vụ mất tích của Murphy. Người này dự kiến được trả tự do vào tháng 1/2027.

Đến nay, vụ mất tích của Robin Murphy vẫn chưa có lời giải. Trong khi đó, dù hai người từng bị kết án trong vụ sát hại Josette Wright đã được minh oan sau nhiều năm ngồi tù, những câu hỏi về hung thủ thực sự và diễn biến đằng sau cái chết của nữ sinh 12 tuổi vẫn chưa được làm sáng tỏ.