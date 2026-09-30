Hai nữ sinh bị xâm hại ở trường học và lời cảnh báo từ công an

Ngày 30/9, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thành Trung (SN 2001, trú tại tỉnh Hưng Yên) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý, kiểm soát trong trường học, Trung đã tiếp cận và thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với 2 nữ sinh.

Theo cơ quan công an, vụ việc cho thấy, các đối tượng có thể lợi dụng những khu vực ít người qua lại, khuất tầm quan sát hoặc những thời điểm công tác kiểm soát người ra vào chưa chặt chẽ để tiếp cận trẻ em. Đây là vấn đề cần được các cơ sở giáo dục, gia đình và các lực lượng chức năng quan tâm, chủ động phòng ngừa.

Đối tượng trong vụ án “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” bị Phòng Cảnh sát hình sự bắt giam, điều tra. Ảnh: Cơ quan Công an.

Để tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, phòng ngừa các hành vi xâm hại tình dục trong môi trường học đường, các cơ sở giáo dục cần rà soát, chấn chỉnh công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học.

Cụ thể, kiểm soát chặt chẽ người ra vào trường học, nhất là người không có nhiệm vụ. Duy trì việc kiểm tra, giám sát tại các khu vực, vị trí ít người qua lại, khu vực nhà vệ sinh, hành lang, lối đi và những nơi khuất tầm quan sát. Cùng với đó, cơ sở giáo dục chủ động rà soát hệ thống camera, bảo đảm hoạt động ổn định tại các vị trí cần thiết, kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường.

Nhà trường cần tăng cường giáo dục, hướng dẫn học sinh các kỹ năng phòng tránh nguy cơ bị xâm hại, giúp các em nhận biết những hành vi, lời nói không phù hợp của người khác. Biết cách từ chối, tránh xa, kêu cứu, tìm kiếm sự hỗ trợ của thầy cô, cha mẹ hoặc người lớn đáng tin cậy khi cảm thấy không an toàn. Đối với học sinh nhỏ tuổi, nhà trường cần có biện pháp quản lý, hỗ trợ phù hợp trong quá trình học tập, sinh hoạt và sử dụng các khu vực chung.

Các bậc phụ huynh, cần chủ động trang bị cho trẻ kiến thức, kỹ năng cơ bản về bảo vệ cơ thể, giới hạn tiếp xúc an toàn và cách xử lý khi có người có hành vi khiến trẻ cảm thấy sợ hãi, khó chịu hoặc không an toàn. Cùng với đó, cha mẹ cần thường xuyên quan tâm, trò chuyện, tạo môi trường để trẻ cởi mở chia sẻ những vấn đề xảy ra trong học tập, sinh hoạt và các mối quan hệ. Hướng dẫn trẻ không giữ bí mật khi có người yêu cầu hoặc đe dọa liên quan đến những hành vi không phù hợp.

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ trẻ em có dấu hiệu bị xâm hại, gia đình và nhà trường cần bình tĩnh bảo vệ trẻ, kịp thời thông báo cho cơ quan công an hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Mọi người không tự ý phát tán hình ảnh, thông tin cá nhân của trẻ em trên mạng xã hội, tránh làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ.

Phòng, chống xâm hại trẻ em là trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cơ quan chức năng và toàn xã hội. Mỗi cơ sở giáo dục cần chủ động rà soát, khắc phục những sơ hở trong công tác quản lý, bảo đảm an ninh, an toàn trường học. Mỗi gia đình cần tăng cường quan tâm, giáo dục và trang bị kỹ năng cần thiết cho trẻ, qua đó góp phần xây dựng môi trường học tập an toàn, bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị xâm hại và các hành vi vi phạm pháp luật.