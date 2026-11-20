Ngày 18/11, tại Thủ đô Bangui (Cộng hòa Trung Phi), Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc long trọng tổ chức Lễ trao Huy chương Vì sự nghiệp hòa bình của Liên hợp quốc ghi nhận dấu ấn một nhiệm kỳ của các sĩ quan tại phái bộ, trong đó có hai nữ sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam công tác theo hình thức cá nhân là Trung tá Đặng Thu Hà và Thượng úy Nguyễn Thị Ngọc Trâm.

Thiếu tướng Maychel Asmi, Phó Tư lệnh lực lượng (DFC) trao Huy chương Liên hợp quốc cho Trung tá Đặng Thu Hà. (Ảnh: KHÁNH HÀ)

Phần thưởng cao quý này là sự ghi nhận của Liên hợp quốc đối với những đóng góp bền bỉ, tinh thần dấn thân và năng lực chuyên môn của các quân nhân trong môi trường hoạt động đa quốc gia đầy khắc nghiệt tại khu vực Trung Phi.

Thông qua các hoạt động của mình, những quân nhân gìn giữ hòa bình đã góp phần bảo vệ thường dân, tăng cường an ninh và duy trì quyền tự do đi lại trên các tuyến đường chiến lược. Họ đã củng cố niềm tin giữa Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và người dân địa phương, đồng thời hỗ trợ các nỗ lực ổn định tình hình tại quốc gia này.

Ông Ebrima Ceessay, Phó Đại diện Đặc biệt của Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách vấn đề an ninh, nhấn mạnh: “Những nỗ lực của các bạn thể hiện những lý tưởng cao đẹp nhất của hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc”.

Đảm nhiệm hai vị trí Sĩ quan Truyền thông và Truyền thông Chiến lược tại Sở Chỉ huy Lực lượng Phái bộ, Trung tá Đặng Thu Hà đã phát huy tối đa bản lĩnh của một nhà báo Quân đội nhân dân dày dạn kinh nghiệm. Nữ sĩ quan được giao nhiệm vụ trực tiếp bám sát các hoạt động trọng yếu của lãnh đạo Phái bộ, có mặt trên nhiều chuyến tuần tra thực địa dài ngày qua các địa bàn phức tạp như Bouar, Mbaïki, Kaga-Bandoro hay N'Délé để kịp thời phản ánh sinh động sứ mệnh gìn giữ hòa bình, đấu tranh phản bác thông tin sai lệch và lan tỏa hình ảnh nhân văn, sứ mệnh bảo vệ thường dân của lực lượng mũ nồi xanh.

Thiếu tướng Maychel Asmi, Phó Tư lệnh Lực lượng (DFC), trao Huy chương Liên hợp quốc cho thượng úy Nguyễn Thị Ngọc Trâm. (Ảnh: KHÁNH HÀ)

Trong khi đó, tại Lực lượng Đặc nhiệm chung Bangui, Thượng úy Nguyễn Thị Ngọc Trâm đã khẳng định bản lĩnh vững vàng của thế hệ sĩ quan trẻ Việt Nam. Trên cương vị Trưởng phòng Huấn luyện, chị trực tiếp xây dựng quy trình chuẩn nhằm chuẩn hóa công tác huấn luyện sĩ quan cơ quan, đáp ứng yêu cầu kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của phái bộ. Chị được tin tưởng giao kiêm nhiệm quyền Phó Tham mưu trưởng Lực lượng Đặc nhiệm chung Bangui, trực tiếp điều hành giao ban tác chiến hằng ngày. Tư duy tham mưu sắc bén, năng lực điều phối nhịp nhàng và tác phong chính quy của nữ sĩ quan Việt Nam đã góp phần quan trọng duy trì hiệu quả vận hành của lực lượng nòng cốt bảo vệ địa bàn trọng yếu thủ đô Bangui.

Việc hai nữ sĩ quan Việt Nam được nhận Huy chương Liên hợp quốc tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn và khả năng làm việc hiệu quả trong môi trường đa quốc gia của Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời thể hiện rõ vai trò, đóng góp thực chất của phụ nữ Việt Nam đối với hoạt động gìn giữ hòa bình.