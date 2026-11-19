Tin từ Bộ Quốc phòng cho biết, ngày 18-11, tại Thủ đô Bangui (Cộng hòa Trung Phi), Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (MINUSCA) đã tổ chức lễ trao Huân chương Vì sự nghiệp hòa bình của Liên hợp quốc, ghi nhận dấu ấn một nhiệm kỳ của các sĩ quan tại Phái bộ. Trong đó, hai nữ sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam công tác theo hình thức cá nhân, gồm Trung tá Đặng Thu Hà và Thượng úy Nguyễn Thị Ngọc Trâm được trao Huân chương.

Lễ trao Huân chương Liên hợp quốc diễn ra trang trọng tại Phái bộ. Ảnh: K.H

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ebrima Ceessay, Phó Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách vấn đề an ninh, nhấn mạnh, những nỗ lực của các bạn thể hiện những lý tưởng cao đẹp nhất của hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Thông qua các hoạt động của mình, những quân nhân gìn giữ hòa bình đã góp phần bảo vệ thường dân, tăng cường an ninh và duy trì quyền tự do đi lại trên các tuyến đường chiến lược.

Ông Ebrima Ceessay phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: K.H

Đảm nhiệm vị trí Sĩ quan Truyền thông (MPIO) và Truyền thông Chiến lược (SCPI) tại Sở Chỉ huy Lực lượng Phái bộ, Trung tá Đặng Thu Hà đã phát huy tối đa bản lĩnh của một nhà báo Quân đội nhân dân dày dạn kinh nghiệm. Trung tá Đặng Thu Hà được giao nhiệm vụ trực tiếp bám sát các hoạt động trọng yếu của lãnh đạo Phái bộ, có mặt trên nhiều chuyến tuần tra thực địa dài ngày qua các địa bàn phức tạp, kịp thời phản ánh sinh động sứ mệnh gìn giữ hòa bình, đấu tranh phản bác thông tin sai lệch và lan tỏa hình ảnh nhân văn, sứ mệnh bảo vệ thường dân của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Thiếu tướng Maychel Asmi, Phó Tư lệnh Lực lượng (DFC) trao Huân chương Liên hợp quốc cho Trung tá Đặng Thu Hà. Ảnh: K.H

Trong khi đó, tại Lực lượng Đặc nhiệm chung Bangui (JTFB), Thượng úy Nguyễn Thị Ngọc Trâm đã khẳng định bản lĩnh vững vàng của thế hệ sĩ quan trẻ Việt Nam.

Thiếu tướng Maychel Asmi, Phó Tư lệnh Lực lượng (DFC) trao Huân chương Liên hợp quốc cho Thượng úy Nguyễn Thị Ngọc Trâm. Ảnh: K.H

Trên cương vị Trưởng phòng Huấn luyện (Chief G7 JTFB), Thượng úy Nguyễn Thị Ngọc Trâm trực tiếp xây dựng quy trình chuẩn nhằm chuẩn hóa công tác huấn luyện sĩ quan cơ quan, đáp ứng yêu cầu kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của Phái bộ. Thượng úy Nguyễn Thị Ngọc Trâm được tin tưởng giao kiêm nhiệm quyền Phó Tham mưu trưởng JTFB, trực tiếp điều hành giao ban tác chiến hàng ngày.