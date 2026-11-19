Ngày 18/11, tại thủ đô Bangui (Cộng hòa Trung Phi), Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc (MINUSCA) tổ chức lễ trao Huân chương Vì sự nghiệp hòa bình, ghi nhận những đóng góp của các sĩ quan trong nhiệm kỳ công tác tại phái bộ.

Trong số các quân nhân được vinh danh có hai nữ sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ theo hình thức cá nhân tại phái bộ, gồm Trung tá Đặng Thu Hà và Thượng úy Nguyễn Thị Ngọc Trâm.

Thiếu tướng Maychel Asmi, Phó Tư lệnh Lực lượng (DFC) trao Huân chương cho Trung tá Đặng Thu Hà.

Đây là phần thưởng ghi nhận những đóng góp bền bỉ, tinh thần trách nhiệm và năng lực chuyên môn của các quân nhân trong môi trường hoạt động đa quốc gia với nhiều khó khăn, thách thức tại Cộng hòa Trung Phi.

Trong nhiệm kỳ công tác tại MINUSCA, Trung tá Đặng Thu Hà đảm nhiệm hai vị trí Sĩ quan Truyền thông (MPIO) và Truyền thông Chiến lược (SCPI) tại Sở Chỉ huy Lực lượng Phái bộ.

Với kinh nghiệm của một nhà báo Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung tá Đặng Thu Hà được giao nhiệm vụ trực tiếp bám sát các hoạt động trọng yếu của lãnh đạo phái bộ.

Nữ sĩ quan tham gia nhiều chuyến tuần tra thực địa dài ngày tại những địa bàn phức tạp như Bouar, Mbaïki, Kaga-Bandoro và N’Délé.

Thông qua công tác truyền thông, chị góp phần phản ánh hoạt động gìn giữ hòa bình, đấu tranh phản bác thông tin sai lệch, đồng thời lan tỏa hình ảnh nhân văn và sứ mệnh bảo vệ thường dân của lực lượng Mũ nồi xanh.

Thiếu tướng Maychel Asmi trao Huân chương cho Thượng úy Nguyễn Thị Ngọc Trâm.

Trong khi đó, Thượng úy Nguyễn Thị Ngọc Trâm đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng Huấn luyện (Chief G7 JTFB) tại Lực lượng Đặc nhiệm chung Bangui (JTFB).

Trên cương vị này, Thượng úy Trâm trực tiếp xây dựng quy trình chuẩn nhằm chuẩn hóa công tác huấn luyện sĩ quan cơ quan, đáp ứng yêu cầu kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của phái bộ.

Đặc biệt, Thượng úy Nguyễn Thị Ngọc Trâm còn được tin tưởng giao kiêm nhiệm quyền Phó Tham mưu trưởng JTFB, trực tiếp điều hành các cuộc giao ban tác chiến hằng ngày. Năng lực tham mưu, điều phối cùng tác phong chính quy của nữ sĩ quan Việt Nam góp phần duy trì hiệu quả hoạt động của lực lượng nòng cốt bảo vệ địa bàn trọng yếu tại thủ đô Bangui.

Việc hai nữ sĩ quan Việt Nam được trao Huân chương Vì sự nghiệp hòa bình của Liên Hợp quốc tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn, khả năng làm việc trong môi trường quốc tế của Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng thời cho thấy những đóng góp thiết thực của phụ nữ Việt Nam đối với sứ mệnh gìn giữ hòa bình.