Hai nữ nhân viên karaoke bị 'sang tay' nhiều nơi, 6 người bị khởi tố về mua bán người

Ngày 15/9, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố nhóm đối tượng về hành vi "Mua bán người" và "Mua bán người dưới 16 tuổi". Các quyết định tổ tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên phê chuẩn.

Nhóm bị can bị khởi tố về hành vi "Mua bán người dưới 16 tuổi", gồm: Nguyễn Văn Thích, Đinh Hoài Nam, Nguyễn Duy Thanh, Đặng Văn Toàn.

Cùng với đó, 5 bị can bị khởi tố về hành vi "Mua bán người", gồm: Nguyễn Duy Hà, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Văn Thích, Đặng Văn Toàn, Đinh Hoài Nam.

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Văn Thích (SN 1994, trú tại thôn Lãng Xuyên, xã Gia Lộc, TP Hải Phòng) quen biết Đặng Văn Toàn (SN 2007, trú tại xã Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) thông qua hội nhóm "Nhân viên Karaoke" trên mạng xã hội Facebook.

Bản thân Thích làm nghề "chăn dắt" nhân viên nữ làm rót bia, bấm bài tại các quán karaoke ở khu vực xã Gia Lộc và các địa phương lân cận tại TP Hải Phòng. Trong quá trình làm việc, Thích cần tìm nhân viên nữ nên đã nói với Toàn tìm giúp và được đối tượng đồng ý. Thích thỏa thuận sẽ trả tiền công cho Toàn từ 2 – 3 triệu đồng/nhân viên.

Các đối tượng liên quan đến vụ án. Ảnh: Cơ quan Công an.

Để có nguồn nhân viên cho Thích, Toàn thường xuyên lên các hội nhóm trên mạng xã hội, như: "Tuyển nhân viên Karaoke", "Nhân viên Karaoke"… đăng thông tin tìm nhân viên nữ phục vụ rót bia, bấm bài tại quán karaoke.

Thông qua các hội nhóm này, Toàn quen biết với N.T.Y.N (SN 2010, trú tại tỉnh Điện Biên) và cháu P.T.K.N (SN 2011, trú tại TP Quảng Ninh).

Thời điểm quen biết Toàn, cháu P.T.K.N đang làm nhân viên quán karaoke tại huyện Đầm Hà (tỉnh Quảng Ninh cũ), còn N.T.Y.N đang làm nhân viên cho Nguyễn Duy Hà (SN 1990, trú TDP Hương Sơn 9, phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên) và Nguyễn Đức Hiền (SN 2002 ở thôn Đại Chu, xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh). Đáng chú ý, Hà và Hiền đều làm nghề chăn dắt nhân viên nữ để làm rót bia bấm bài tại các quán karaoke tại tỉnh Thái Nguyên.

Sau đó Toàn, Thích thống nhất rủ N.T.Y.N và cháu P.T.K.N về làm cho Thích ở TP Hải Phòng thì được hai nữ nhân viên đồng ý. Quá trình đón N.T.Y.N và P.T.K.N, các đối tượng phải trả cho Nguyễn Duy Hà và Nguyễn Đức Hiền số tiền 20,5 triệu đồng.

Khi làm cho các đối tượng được 1 tháng, N.T.Y.N cùng cháu P.T.K.N cảm thấy chán nên muốn đổi chỗ làm, được Thích và Toàn đồng ý. Lúc này, các đối tượng bán 2 nữ nhân viên cho Đinh Hoài Nam (SN 2001, trú tại thôn Dẹ 1, xã Văn Miếu, tỉnh Phú Thọ; hiện đang làm quản lý nhân viên ở phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình) lấy số tiền 28,5 triệu đồng.

Làm cho Nam một thời gian, 2 nữ nhân viên tiếp tục liên hệ và làm cho Nguyễn Duy Thanh (SN 1996, trú tại thôn Lộng Khê 2, xã A Sào, tỉnh Hưng Yên). Sau đó Thanh trả cho Nam số tiền 33,9 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi vi phạm của mình.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.