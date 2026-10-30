Hai nữ diễn viên Sam và Puka khoe loạt ảnh mới, netizen xuýt xoa vì nhan sắc 'hack tuổi'

Sam và Puka được khán giả yêu mến sau bộ phim Cô Thắm về làng. Hai vai diễn trong bộ phim này giúp tên tuổi của Sam và Puka đến gần với khán giả hơn. Cả hai "mỹ nhân màn ảnh" này cũng vừa đón tuổi mới với bộ ảnh theo hai phong cách khác nhau.

Sam khoe loạt ảnh đón tuổi mới theo phong cách trong trẻo, nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Là mẹ của cặp song sinh nhưng vóc dáng của Sam vẫn khiến netizen không khỏi xuýt xoa.

Sam bước vào showbiz sau danh hiệu Quán quân Ngôi sao thời trang 2008. Với vẻ đẹp tươi tắn và trong sáng, cô trở thành người mẫu đắt show thời điểm đó. Tận dụng bước đà như thế, Sam chuyển hướng sang diễn xuất.

Cô ghi dấu ấn qua hàng loạt vai diễn ấn tượng trong các bộ phim truyền hình lẫn điện ảnh đình đám như Gia đình là số 1, Cô Thắm về làng, hay bộ phim trăm tỷ Siêu sao siêu ngố, cô từng bước khẳng định năng lực diễn xuất tự nhiên, đa dạng.

Hiện tại, Sam dành nhiều thời gian để vun vén cho tổ ấm nhỏ sau khi đón cặp song sinh. Nữ diễn viên vẫn xuất hiện tại các sự kiện giải trí, tham gia vài dự án của người quen.

Trong khi đó, Puka chọn phong cách gợi cảm hiếm thấy trong bộ ảnh đón sinh nhật. Bà xã Gin Tuấn Kiệt giờ dành nhiều thời gian dể chăm lo cho gia đình nên ít tham gia diễn xuất.

Vai diễn gần nhất của Puka là trong phim Nghỉ Hè sợ nghỉ hưu của đạo diễn Huỳnh Lập. Trên trang cá nhân, Puka thường xuyên chia sẻ lại những khoảnh khắc của gia đình và nhận được sự quan tâm lớn của công chúng.

Sự nghiệp của Puka bắt đầu nở rộ từ sân khấu Thế Giới Trẻ. Khác với vẻ ngoài nhỏ nhắn, ngọt ngào, cô sở hữu lối diễn xuất đầy năng lượng, hoạt ngôn cùng khả năng biến hóa đa dạng từ những vai bi kịch đến các nhân vật hài hước, tưng tửng.

Sự lăn xả không ngại hình tượng đã giúp Puka nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn, trở thành gương mặt quen thuộc trong các dự án phim truyền hình, điện ảnh ăn khách và loạt gameshow truyền hình phủ sóng rộng rãi.

Không chỉ dừng lại ở sự nghiệp nghệ thuật rực rỡ, cuộc sống của nữ diễn viên càng trọn vẹn hơn khi cô tìm thấy bến đỗ hạnh phúc bên nam ca sĩ, diễn viên Gin Tuấn Kiệt. Đám cưới cổ tích vào cuối năm 2023 của cặp đôi nhận được sự chúc phúc nồng nhiệt từ đông đảo đồng nghiệp lẫn khán giả.