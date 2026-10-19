Hai nông dân trẻ Lâm Đồng được vinh danh toàn quốc

Vũ Quang Chính bên trại dê Boer

Vũ Quang Chính: Nuôi dê Boer và làm kinh tế xanh

Nông dân Vũ Quang Chính, 32 tuổi, vừa được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vinh danh Nhà khoa học của Nhà nông lần thứ VII- 2026. Anh là nông dân trẻ nhất toàn quốc được trao danh hiệu rất vinh dự này, danh hiệu tôn vinh các nhà khoa học có nhiều cống hiến cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Trại dê Quang Chính của anh tại phường 3 Bảo Lộc là một mô hình điển hình sản xuất hiệu quả. Anh Chính chọn nuôi giống dê Boer, nguồn gốc Nam Phi có vóc dáng to, năng suất thịt tốt, được thị trường ưa chuộng. Là người từng làm nghề dược, anh Vũ Quang Chính đã mày mò, tìm hiểu và tổng kết một quy trình chăn nuôi dê Boer hiệu quả. Từ nguồn thức ăn, quy cách chuồng trại, xử lý môi trường..., anh đã tổng kết được quy trình chăn nuôi giúp dê lớn nhanh, sinh sản tốt.

Vũ Quang Chính, nông dân trẻ nhất được tôn vinh Nhà khoa học của Nhà nông 2026

Không chỉ bảo đảm quy trình chăn nuôi khoa học, hiệu quả, anh Vũ Quang Chính còn tích cực áp dụng sản xuất xanh - nông nghiệp tuần hoàn. Từ xử lý chất thải, quản lý dinh dưỡng, sử dụng phụ phẩm xanh từ sản xuất nông nghiệp địa phương như cỏ xanh, lá mít..., anh đã chế biến thành thức ăn hiệu quả cho dê. Chất thải từ trang trại cũng được xử lý, ủ thành phân hữu cơ để cung cấp cho thị trường.

Hơn thế, mô hình sản xuất dê bền vững của anh được nhân rộng tới nông dân lân cận. Trại dê Quang Chính liên kết với 17 trại dê của nông dân vùng Bảo Lộc, Bảo Lâm, cung cấp con giống cũng như chuyển giao kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm. Trại dê cũng tham gia xây dựng hoạt động trải nghiệm, STEM nông nghiệp, giáo dục hướng nghiệp, nghiên cứu khoa học học sinh.

Bùi Ngọc Châu: Chế biến cà phê theo công nghệ tuần hoàn

Bùi Ngọc Châu, một nhà nông 8X được Hội Nông dân Việt Nam trao giải Khuyến khích cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông” toàn quốc 2026 cho Công nghệ sấy cà phê theo giải pháp kinh tế tuần hoàn. Anh cũng là một nông dân sản xuất giỏi tại xã Tân Hà Lâm Hà.

Bùi Ngọc Châu - nông dân sản xuất giỏi tại Tân Hà Lâm Hà

Vùng đất Tân Hà Lâm Hà quê của Bùi Ngọc Châu nổi tiếng với những vườn cà phê xanh ngát. Vào mùa thu hoạch, nông dân thường sấy cà phê bằng lò sấy củi, mùi và khói bốc lên khiến môi trường ô nhiễm.

Chính từ trăn trở ấy, anh Bùi Ngọc Châu đã nghiên cứu, tìm giải pháp và dẫn tới thử nghiệm hệ thống sấy cà phê tuần hoàn. Anh sử dụng chính cành, lá cà phê được nông dân cắt tỉa, xay nhỏ, nén thành viên gỗ và dùng viên gỗ làm nhiên liệu đốt lò sấy. Nhiệt được khống chế nghiêm ngặt, không xả khói ra môi trường và sản phẩm thu được những mẻ cà phê thơm lừng, khô đúng chuẩn. Đồng thời, có sản phẩm phụ là than hoạt tính và dung dịch giấm gỗ, có nhiều ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp.

Anh Vũ Quang Chính (bìa trái) và anh Bùi Ngọc Châu (bìa phải) tại Lễ tôn vinh

Anh Bùi Ngọc Châu đã thử nghiệm hệ thống sấy tuần hoàn suốt 3 năm và cho thấy, giải pháp sấy này có thể triển khai rộng rãi, mang lại kết quả tốt cho môi trường cũng như giảm chi phí cho người nông dân, có thêm những sản phẩm cần thiết để cải thiện năng suất cây trồng. Sáng tạo của anh được Trung ương Hội Nông dân trao Bằng khen với đánh giá cao về tính thực tiễn cũng như tác động tốt với môi trường nông thôn.