Hai nhóm thanh niên gây rối trật tự công cộng cùng lĩnh án

Ngày 28/9, TAND Khu vực 1 mở phiên tòa xét xử Nguyễn Đình Bảo cùng 12 bị cáo.

Theo cáo trạng, khoảng 22h ngày 7/2/2026, tại địa bàn phường Thành Sen và phường Trần Phú, hai nhóm thanh niên gồm nhóm trú tại xã Đồng Tiến và nhóm trú tại các xã Can Lộc, Lộc Hà tụ tập, mang theo nhiều loại hung khí như đao phóng lợn, kiếm, tuýp sắt, ná cao su, vỏ chai bia và súng hơi, rồi điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao trên các tuyến đường.

Trong đó, nhóm các đối tượng trú tại xã Đồng Tiến có Đinh Văn Hoàng (SN 2008), Nguyễn Văn Tú (SN 2006), Lê Văn Quân (SN 2006), Võ Văn Mạnh (SN 2005), Đặng Hoàng Nhật (SN 2008), Trương Doãn Quyến (SN 2007), Dương Anh Quân (SN 2007), Hồ Minh Đức (SN 2004) cùng một số đối tượng khác. Nhóm các đối tượng trú tại các xã Can Lộc, Lộc Hà gồm Nguyễn Quang Duy (SN 2008), Lê Đình Hậu (SN 2008), Nguyễn Đình Bảo (SN 2008), Nguyễn Viết Tài (SN 2007), cùng nhiều đối tượng khác.

Khoảng 23h30 cùng ngày, tại ngã ba giao giữa Quốc lộ 1 và đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, hai nhóm gặp nhau, xảy ra mâu thuẫn, chửi bới và ném vỏ chai bia về phía nhau. Sau đó, nhóm Can Lộc - Lộc Hà bỏ chạy, nhóm Đồng Tiến mang theo hung khí truy đuổi qua nhiều tuyến đường.

Trong quá trình truy đuổi, các đối tượng điều khiển xe mô tô tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, ném vỏ chai bia và sử dụng đao phóng lợn tấn công nhau, gây náo loạn trên đường phố, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông và khiến người dân hoang mang.

Đáng chú ý, trong số hung khí được các đối tượng mang theo có một khẩu súng hơi tự chế. Cơ quan chức năng xác định, khoảng tháng 9/2025, Nguyễn Bá Tuấn (SN 2005, trú xã Xuân Lộc) nhặt được khẩu súng này tại khu vực bờ sông rồi mang về cất giấu.

Ngày 7/2/2026, Nguyễn Bá Dũng và Hồ Phúc Hùng lấy khẩu súng từ phòng ngủ của Tuấn mang đi sử dụng trong quá trình gây rối. Kết luận giám định xác định khẩu súng hơi tự chế thuộc loại súng nén hơi, là vũ khí quân dụng.

Đối với Nguyễn Đình Bảo, bị cáo sử dụng 2 thanh kiếm được bạn tặng để tham gia gây rối. Kết luận giám định xác định cả 2 thanh kiếm đều thuộc loại vũ khí thô sơ.

Từ hành vi của các bị cáo, Viện kiểm sát xác định việc tụ tập đông người, chuẩn bị nhiều loại hung khí, điều khiển xe tốc độ cao và truy đuổi nhau trên đường phố đã gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và an ninh, trật tự trên địa bàn.

Trên cơ sở đề nghị của Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử TAND Khu vực 1 tuyên phạt Nguyễn Đình Bảo tổng cộng 32 tháng tù về các tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ”.

Võ Văn Mạnh và Lê Văn Quân mỗi bị cáo 25 tháng tù; Nguyễn Viết Tài 6 tháng tù, cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 12 đến 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về các tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và “Gây rối trật tự công cộng”.