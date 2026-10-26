Hai nhóm hàng xuất khẩu qua Philippines tăng trưởng ba chữ số

Theo số liệu sơ bộ của Cục Hải quan, trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và Philippines đạt 6,64 tỷ USD, tăng 9,09% so với cùng kỳ năm 2025 (YoY).

Thặng dư thương mại của Việt Nam với Philippines đạt 2,74 tỷ USD, tăng 10,45% so với mức 2,48 tỷ USD cùng kỳ năm 2025.

Việt Nam xuất 4,69 tỷ USD hàng hóa sang Philippines trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 9,49% YoY, tương ứng mức tăng hơn 406 triệu USD.

Trong đó, 6 nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất gồm gạo; phương tiện vận tải và phụ tùng; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác; điện thoại các loại và linh kiện; cà phê; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện. Tổng kim ngạch 6 nhóm hàng đạt khoảng 2,84 tỷ USD, chiếm 60,5% tổng kim ngạch xuất khẩu sang Philippines.

Gạo tiếp tục dẫn đầu với kim ngạch 1,23 tỷ USD, tương ứng 2,73 triệu tấn. So với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu mặt hàng này giảm 7,28% về lượng và 15% về trị giá.

Đứng thứ hai là phương tiện vận tải và phụ tùng, đạt 573 triệu USD, tăng 146,02% YoY, tương ứng mức tăng khoảng 340,1 triệu USD. Đây là nhóm hàng có mức tăng kim ngạch lớn nhất trong số các mặt hàng được Cục Hải quan thống kê riêng tại thị trường Philippines.

Các nhóm hàng xuất khẩu lớn tiếp theo gồm máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 331,1 triệu USD, tăng 11,16%; điện thoại các loại và linh kiện đạt 282,6 triệu USD, tăng 36,65%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt gần 207 triệu USD, tăng 27,4%. Riêng cà phê đạt 214,6 triệu USD, giảm 1,68% YoY.

Ngoài các nhóm hàng chủ lực, xuất khẩu chất dẻo nguyên liệu tăng 100,52%, đạt 91,7 triệu USD, gấp hơn hai lần cùng kỳ năm trước. Sản phẩm hóa chất cũng tăng 68,41%, đạt 101,1 triệu USD. Như vậy, phương tiện vận tải và phụ tùng cùng chất dẻo nguyên liệu là hai nhóm hàng trong Top 10 xuất khẩu sang Philippines có mức tăng trưởng trên 100%.

Ở chiều giảm, ngoài gạo và cà phê, xuất khẩu clinker và xi măng đạt 81,1 triệu USD, giảm 55,55% về trị giá YoY. Lượng xuất khẩu mặt hàng này đạt gần 1,99 triệu tấn, giảm 58,49%.

Về nhập khẩu, Việt Nam nhập khẩu từ Philippines 1,95 tỷ USD hàng hóa trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 8,16% YoY, tương ứng mức tăng hơn 147 triệu USD.

Trong đó, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất, đạt gần 1,25 tỷ USD, tăng 11,96% so với cùng kỳ. Xếp thứ hai là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác với kim ngạch 335,8 triệu USD, tăng 25,08%.

Tổng kim ngạch nhập khẩu hai nhóm hàng này đạt gần 1,58 tỷ USD, chiếm khoảng 81,1% tổng kim ngạch nhập khẩu từ Philippines.

Dây điện và dây cáp điện là nhóm hàng nhập khẩu lớn thứ ba, đạt 102,6 triệu USD, tăng 40,37% so với cùng kỳ. Một số mặt hàng khác gồm thủy sản đạt 29,5 triệu USD, giảm 15,47%; linh kiện, phụ tùng ô tô đạt 23,9 triệu USD, tăng 23,83%.